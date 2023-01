Jedną z najlepszych opcji w ekosystemie Apple jest ścisła integracja komputerów z macOS na pokładzie ze smartfonami z iOS. Podobną funkcjonalność oferowała do tej pory tylko aplikacja Telefon na Windowsie, ale tylko dla smartfonów z Androidem. Do tej pory, bo sprawy w swoje ręce wziął Intel.

Wczoraj Krzysztof pisał Wam o aplikacji Intel Unison na komputery z Windowsem, dzięki której można połączyć go ze smartfonami - nie tylko z Androidem, ale i z iOS. Intel zastrzega, że aplikacja działa tylko na najnowszych procesorach Intela 12. generacji, ale mi udało się uruchomić ją na Surface Pro 4 i sparować z iPhone 12 mini. Mam jednocześnie MacBooka Air i powiem Wam, że integracja ta działa naprawdę porównywalnie na Windowsie, niestety z pewnymi wyjątkami.

Połączenie Windowsa z iPhone

W pierwszej kolejności musimy pobrać aplikację Intel Unison ze sklepu Microsoft Store - link oraz aplikację mobilną - z Google Play lub App Store.



Nie trzeba tu zakładać żadnego konta, wystarczy po uruchomieniu aplikacji na komputerze sparować ją ze smartfonem, poprzez zeskanowanie kodu QR.

Powiadomienia z iPhone na Windowsie

Zaczynając od powiadomień - na komputerze wyświetlają się wszystkie te, które mamy włączone i wyświetlają się nam na iPhone. W ustawieniach aplikacji możemy odznaczyć te, których nie chcemy oglądać na komputerze.



Co ważne, nie musimy przez nie dwa razy przechodzić - jeśli usuniemy je w aplikacji na komputerze, znikną z iPhone. W drugą stronę działa to tak samo, a więc wymazanie powiadomienia na smartfonie, kasuje je z aplikacji.

Połączenia telefoniczne z iPhone na Windowsie

Podobnie dobrze działają połączenia telefoniczne. W przypadku przychodzących wyświetla się dymek w zasobniku systemowym z informacją o połączeniu - możemy je odrzucić lub wysłać gotowego SMS-a, iż nie możemy teraz rozmawiać.



Oczywiście, bez problemy też możemy zainicjować połączenie bezpośrednio z poziomu aplikacji na komputerze. Działa to świetnie, nie można też narzekać na jakość takiego połączenia.

Wiadomości SMS z iPhone na Windowsie

Nieco problemów miałem z wiadomościami SMS, nie wyświetlają się od razu, trzeba im pomóc, by ta funkcja się odblokowała. Okazało się, że wystarczy wysłać pierwszego SMS-a z poziomu aplikacji na komputerze, by już odpowiedź i kolejne wiadomości - również od innych osób pojawiały się na komputerze.



Poważniejszą niedogodnością - być może to błąd w aplikacji lub po prostu tak to działa - jest to, iż wiadomości SMS znikają z komputera po restarcie aplikacji. Więc wygląda na to, że przynajmniej na ten moment pojawiają się w niej wyłącznie nowe wiadomości.

Zdjęcia z iPhone na Windowsie

Nie znikają na szczęście zdjęcia, te zrobione na iPhone pojawiają się natychmiast w aplikacji na komputerze, możemy je pobrać pojedynczo lub zbiorczo.



Podobnie w drugą stronę, możemy wysłać z komputera zgromadzone zdjęcia, wprost do galerii na iPhone i dodatkowo widzimy je w samej aplikacji mobilnej Intel Unison. Galeria na komputerze podzielona jest na zdjęcia, wideo oraz albumy utworzone na smartfonie. Przesyłanie plików działa tak samo w obie strony jak w przypadku zdjęć.

Problemy? Oprócz wspomnianej niedogodności z wiadomościami SMS, całość działa naprawdę dobrze. Nie jest to jednak idealnie to samo, co doświadczenia z ekosystemu Apple, głównie z tego powodu, iż aplikacja mobilna musi być cały czas włączona na iPhone (może być zminimalizowana, ale nie „ubita”), by połączenie z Windowsem było aktywne.

W połączeniu macOS - iOS wszystko działa w tle, nic nie trzeba włączać czy zastanawiać się czy jakaś aplikacja uruchomiona jest jeszcze na smartfonie czy już nie. Tak więc niemal to samo, przy czym to niemal robi znaczącą różnicę - zwłaszcza dla osób, które korzystały wcześniej z ekosystemu Apple.