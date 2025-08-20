Batman z klocków LEGO będzie hitem. Nie mogę się doczekać

Już w przyszłym roku do sklepów trafi nowa gra z serii LEGO. Będzie to jedna z najbardziej rozbudowanych produkcji, w której głównym bohaterem będzie Batman. Co już wiemy o Dziedzictwie Mrocznego Rycerza?

Tegoroczne gamescom Opening Night Live obfitowało w zapowiedzi – zarówno dobrze już znanych produkcji, jak i zupełnie nowych tytułów, które trafią na rynek jeszcze w tym roku, a także w kolejnych latach. Materiałów było naprawdę wiele. Przez dwie godziny Geoff Keighley prezentował nowości i prowadził rozmowy z zaproszonymi twórcami i innymi gośćmi. W naszym podsumowaniu zawarłem najciekawsze zapowiedzi, jednak o jednej, warto zrobić osobny wpis. A tą grą jest LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza, która zaskoczyła wszystkich.

LEGO wielokrotnie udowadniało, że potrafi w gry – o ile do współpracy zaangażowane są odpowiednie studia. LEGO Gwiezdne wojny: Saga Skywalkerów to jedna z moich najbardziej ulubionych gier osadzonych w klockowych realiach. Przy LEGO Horizon Adventures bawiłem się równie dobrze (choć tytuł ten skierowany jest głównie do młodszych). Teraz przyjdzie nam powrócić do miasta Gotham i ponownie wcielić się w Mrocznego Rycerza. Jednak nie w ramach odświeżonych gier, które swoją premierę miały ponad 15 lat temu, a zupełnie nowej produkcji, która skradnie serca graczy.

Dziedzictwo Mrocznego Rycerza. Nowa gra LEGO Batman już w przyszłym roku

LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza to zupełnie nowa przygodowa gra akcji z otwartym światem, która zaprasza graczy do wyruszenia we wspaniałą podróż Bruce'a Wayne'a, by stać się bohaterem Gotham. Inspirowana dekadami filmów, seriali, komiksów i gier z Batmanem, jest ona pełna po brzegi sentymentu do Batmana, świata DC i charakterystycznego humoru LEGO.

Za LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza odpowiada studio Traveller's Tales – to samo, która stworzyło wiele gier w świecie LEGO, w tym wspomniane wyżej gry z Batmanem, czy Sagę Skywalkerków. Mamy więc do czynienia z doświadczoną ekipą, która wie, jak tworzyć wysokiej jakości produkcje, w których klocki LEGO grają pierwsze skrzypce. Na graczy czeka 7 grywalnych postaci: Batman, Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman, i Talia al Ghul. Każdy bohater posiadać będzie swój własny zestaw unikalnych zdolności, combosów i gadżetów. Do dyspozycji będą m.in. batszpon Batmana, rozpylacz piany Jima Gordona, wyrzutnia linki Robina, czy bicz Catwoman. Na drodze Batmana staną m.in. Joker, Pingwin, Trujący Bluszcz, Ra's al Ghule, Bane i wielu innych złoczyńców. A wszystko to okraszone dynamicznymi pojedynkami i zwiedzaniem Gotham.

Jak informują twórcy, nowatorski system walki łączy w sobie dynamiczne kombinacje ciosów, elementy skradania się oraz zdolności detektywistyczne, pozwalając mierzyć się z przestępcami na ulicach i dachach Gotham. Gracze będą odkrywać tętniące życiem miasto, prowadząc różnorodne modele batmobilów i batmotocykli – od klasycznych konstrukcji po kultowy Tumbler. Do tego liny z hakiem i możliwość szybowania pozwolą swobodnie poruszać się po otwartym świecie, w którym czekać będą zbrodnie do rozwiązania, specjalne wyzwania, ukryte nagrody, sekrety oraz kultowe lokacje, takie jak Arkham Asylum, ACE Chemicals czy Wayne Tower.

Gra dostępna będzie na PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 i PC. Wydawca, czyli WB Games, już teraz podgrzewa atmosferę przed premierą i zachęca graczy do tworzenia kont w ich oficjalnym serwisie. Każdy, kto je założy lub zaloguje się do istniejącego konta, otrzyma po premierze gry dostęp do skórki dla bohatera – „Batman ze złotej ery”. Szczegóły dostępne są na stronie gry. LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza do sprzedaży trafi w przyszłym roku, jednak o konkretnej dacie dowiemy się bliżej premiery gry.