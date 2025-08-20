Sony zadziwia nowym sprzętem do grania. Nie chodzi o PlayStation

Sony wchodzi na rynek sprzętu do grania z ciężką artylerią. Firma, znana z najpopularniejszych konsol i sprzętu audio, tym razem postanowiła z impetem wkroczyć w świat gamingu, prezentując odświeżoną i rozszerzoną linię produktów INZONE.To nie jest kolejna seria gadżetów z kolorowym podświetleniem, a zapewne to przyszło Wam w pierwszej kolejności do głowy. To jednak efekt bliskiej współpracy z jedną z najbardziej utytułowanych drużyn e-sportowych na świecie – Fnatic. Jak tłumaczy Sony, cel był prosty: stworzyć sprzęt, który daje realną przewagę, zwłaszcza w dynamicznych strzelankach. Czy zamiast pustych obietnic mamy więc konkretne rozwiązania, wypracowane na podstawie doświadczeń zawodowców?

Sprzęt do grania od Sony. Nowe akcesoria pokazane

Słuchawki zawsze były mocną stroną Sony, a nowe modele INZONE mogą to niebawem potwierdzić także w kategorii sprzętu gamingowego. Flagowy model bezprzewodowych słuchawek INZONE H9 II waży zaledwie 260 gramów, a konstrukcja słuchawek sprawia, że nawet po wielu godzinach gry mamy nie czuć zmęczenia. Brzmienie? Zastosowanie przetworników z kultowych słuchawek Sony WH-1000XM6 ma przełożyć się na równie dobry i dokładny dźwięk, by w grach usłyszeć nawet najmniejszy szelest. Jest też mikrofon z zaawansowanym filtrowaniem hałasu wspomaganym przez sztuczną inteligencję. W ofercie pojawiły się też INZONE E9 – douszne słuchawki, które otrzymały zgodę na używanie ich podczas prestiżowych mistrzostw Apex Legends Global Series.

Sony prezentuje gamingową klawiaturę i mysz

Prawdziwym zaskoczeniem jest debiut Sony na rynku klawiatur. Model INZONE KBD-H75 to kompaktowa klawiatura o układzie 75%, co jest - wedle tłumaczenia producenta - bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby profesjonalistów, którzy potrzebują więcej miejsca na ruchy myszą. Cechą, która wyróżnia ten model, jest technologia rapid trigger. Dzięki niej klawisze reagują bez konieczności pełnego wciśnięcia, co skraca czas reakcji do minimum. Obecnie INZONE KBD-H75 można kupić wyłącznie w wersji z amerykańskim układem klawiszy (ANSI), natomiast wersje przeznaczone na inne rynki zostaną wprowadzone na rynek na wiosnę 2026 roku. Sam styl i wykonanie na zdjęciach prezentują się naprawdę dobrze i atrakcyjnie - jestem ciekaw, czy na żywo oraz w testach klawiatura wypadnie równie korzystnie, bo to może być jedna z ciekawszych premier w ostatnim czasie.

Prawdziwą gratką może być jednak mysz INZONE Mouse-A. Ważąca niewiele ponad 48 gramów, jest jedną z najlżejszych na rynku, a jej zaawansowany sensor o rozdzielczości 30 000 DPI i częstotliwość odpytywania na poziomie 8000 Hz ma oznaczać zero opóźnień i wysoką dokładność pracy. Podobnie jak w przypadku klawiatury, mysz Sony jest eleganckim kawałkiem elektroniki, bez zbędnych elementów i świecidełek, więc to może być łakomy kąsek dla wielu osób, w tym mnie, którzy szukają konkretnego, solidnego i dobrze prezentującego się sprzętu do pracy i do grania.

Wchodząc na rynek takich akcesoriów, Sony zadbało również o detale, wprowadzając dwie nowe podkładki pod mysz. INZONE Mat-F została stworzona z myślą o graczach, którzy preferują niską czułość myszy i potrzebują oporu do precyzyjnego celowania i hamowania. Z kolei INZONE Mat-D, o gładszej powierzchni, to podkładka dla tych, którzy cenią sobie szybkość i płynne ruchy.

Kiedy będzie można kupić sprzęt Sony?

Z zaciekawieniem przyglądam się tym staraniom Sony, bo nie może to być przecież przypadek. Firma od dłuższego czasu wprowadza na pecety swoje największe hity z PlayStation, ewidentnie dostrzegając szansę na dotarcie do nowych graczy. To samo firma planuje zrobić z rynkiem akcesoriów, gdzie stawia krok po kroku, sprawdzając, jakie pojawi się zainteresowanie ich produktami. Wizualnie wyglądają super, z opisu wynika że technicznie też będą w stanie się obronić. Mamy hit? Do sprzedaży trafią we wrześniu i pewnie wtedy poznamy ich ceny.