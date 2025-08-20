Polska

Przelew BLIK na telefon? Płacicie tak na potęgę - zawrotne liczby

Grzegorz Ułan
PSP, operator płatności mobilnych BLIK pochwalił się dziś wynikami za II kwartał 2025 roku i łącznie za pierwsze półrocze tego roku.

Nie będzie zaskoczenia, że chwalić się ma jak zwykle czym, tradycyjnie co kwartał płatności mobilne BLIK zyskują na popularności praktycznie w każdym kanale.

Osobiście zaskakuje mnie jednak niezmiennie rosnąca popularność przelewów BLIK na telefon P2P, które stanowią już więcej niż połowę liczby płatności BLIKIEM dokonanych w internecie! Dla uwypuklenia skali,- nazwijmy to zjawiska, zacznijmy od innych liczb z tego raportu.

Na koniec II kwartału 2025 roku, aktywnych użytkowników BLIKA (przynajmniej jedna transakcja BLIKIEM w miesiącu) było już 19,4 mln.

W całym pierwszym półroczu tego roku wykonali oni już niemal 1,5 mld transakcji, co przekłada się za średnio 7,7 mln transakcji każdego dnia i ponad 5,3 tys. transakcji co minutę.

Najpopularniejszym (jeszcze) kanałem płatności BLIKIEM jest e-commerce, czyli płatności za zakupy w internecie, które odpowiadają za 661,6 mln transakcji - 3,7 mln każdego dnia.

Gdzie tu już są przelewy na telefon BLIK? Tych w pierwszy półroczu wykonaliście już 354,6 mln, co przekłada się na liczbę 2 mln transakcji dziennie.

Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA:

Przelewy na telefon w Polsce stały się standardem – prostym, szybkim i dostępnym dla milionów użytkowników. Naszą ambicją jest, aby ta wygoda nie kończyła się na granicach kraju. Pracujemy nad rozwiązaniem, które mamy nadzieję w nie tak dalekiej przyszłości, pozwoli przesyłać pieniądze równie łatwo do znajomego w innym kraju Europy, jak dziś do przyjaciela w sąsiednim mieście.

Moim zdaniem to dość swobodne i ogólne opisanie zastosowania przelewów BLIK na telefon, częściej niż z przyjaciółmi w sąsiednim mieście rozliczam się tak, kiedy nie mam innej możliwości. A więc w małych sklepach - głównie na wyjazdach urlopowych w turystycznych lokalizacjach czy przy realizacji usług „złotych rączek” bez terminala. Jako, że nie korzystam z gotówki, często słyszę zbawienne: „spokojnie, można BLIKIEM”.

Tak więc wydaje mi się, że takie rozliczenia napędzają głównie ten kanał płatności BLIKIEM. Co z pozostałymi kanałami? Podobną popularnością zaczynają się cieszyć płatności w terminalach w sklepach stacjonarnych, a to głównie za sprawą płatności zbliżeniowych BLIK.

Dobrze pokazuje to powyższy wykres. Dla przykładu w I półroczu 2024 roku płatności BLIK w terminalach odpowiadały za 258 mln transakcji, z czego 108,2 stanowiły płatności zbliżeniowe. Z kolei w I półroczu 2025 roku łącznie było ich 338,1 mln, z czego 158,5 to płatności zbliżeniowe BLIKIEM.

Z jeszcze ciekawych danych z tego raportu, warto wspomnieć o coraz większym dystansowaniu się płatności BLIK w e-commerce względem płatności kartowych - tutaj PSP bazuje na danych NBP za I kwartał 2025, za II nie są jeszcze dostępne.

I tak, w analogicznym I kwartale 2024 roku BLIKIEM zapłaciliście w sieci za zakupy o wartości 37,8 mld zł, w tym samym czasie kartami - na kwotę 11,4 mld zł. W tym roku natomiast, płatności BLIKIEM odpowiadały za wartość zakupów na kwotę 49,5 mld zł (aż o 11,7 mld zł więcej niż w zeszłym roku), a kartami 13,8 mld zł (więcej o 2,4 mld zł).
Źródło: PSP, operator płatności BLIK.

