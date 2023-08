Największa w historii strefa Xboxa – na Gamescomie zobaczymy ponad 30 gier

Gamescom zbliża się wielkimi krokami. Xbox chce w tym roku przyciągnąć graczy największym stoiskiem w historii z ponad stanowisk do grania.

Już 23 sierpnia w Kolonii rozpocznie się jedno z największych europejskich wydarzeń poświęconych branży gamingowej. Dziesiątki wystawców, cosplayerzy, masa świetny gier i – jak chwali się Microsoft – największe do tej pory stoisko Xboxa. Gigant ujawnił plany na tegoroczne targi Gamescom, gdzie fani będą mogli własnoręcznie przetestować ponad 25 tytułów od zewnętrznych partnerów.

Xbox przygotuje aż 150 stanowisk do gry

Gamescom to obok E3 jeden z najbardziej rozpoznawalnych eventów dla graczy, odwiedzany przez ponad 300 tysięcy fanów wirtualnej rozrywki i popkultury. Microsoft chwali się, że strefa Xboxa podczas tegorocznej edycji będzie największa w historii, a główną atrakcją będzie aż 150 stanowisk do gry.

Źródło: Xbox

Sympatycy xboxowych produkcji będą mogli zagrać tam w ponad 25 nachodzących tytułów od Xbox Game Studios czy Bethesdy. Ponadto światowe debiuty świętować będą takie pozycje jak:

S.T.A.L.K.E.R 2 od GSC Game World

Payday 3 od Overkill Software i Starbreeze Studio

Jusant od DontNod

ARMORED CORE VI: Fires of Rubicon od FromSoftware

Party Animals od Recreate Games

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty od CD PROJEKT RED

Under the Waves od Quantic Dream

Persona 5 Tactica od Sega Atlus

Na tegorocznym Gamescomie obchodzić będziemy także dziesięciolecie programu ID@Xbox. Z tej okazji uczestnicy eventu będą mogli zagrać m.in. w Lamplighter’s League, SteamWorld Build, czy Lightyear Frontier.

Jeśli zaś chodzi o prezentacje gier, to możemy spodziewać się fragmentów z rozgrywki Starfield, Forza Motorsport i Ara: History Untold. Xbox pokaże także najnowsze dodatki do The Elder Scrolls Online i Microsoft Flight Simulator.

Jeśli nie macie możliwości pojawić się pod koniec sierpnia w Kolonii, to nic straconego, bo całość konferencji transmitowana będzie na Twitchu, bezpośrednio ze stoiska Xbox.

