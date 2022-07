PlayStation we współpracy z Backbone stworzyło licencjonowany kontroler do smartfonów, dzięki któremu będziemy mogli grać w produkcje z PlayStation 5 w trybie przenośnym.

Granie w God of War czy Horizon Forbidden West w trybie przenośnym? Tak, poproszę!

Sony na swoim blogu oficjalnie ogłosiło Backbone One - PlayStation Edition, czyli oficjalnie licencjonowany kontroler dla iPhone’ów. Design urządzenia przypomina DualSense - i nie jest to przypadek, bowiem przy projektowaniu brał udział zarówno zespół Backbone, jak i PlayStation. Celem było sprawienie, aby Backbone One wpasował się w estetykę nie tylko samej konsoli nowej generacji, ale również całej linii akcesoriów do PS5. Trzeba przyznać, że się udało.

Backbone One - PlayStation Edition to kontroler stworzony pod PS Remote Play. Jeśli macie połączenie z internetem, konsolę PlayStation 5 lub PlayStation 4 i smartfon z iOS, możecie cieszyć się rozgrywką w trybie handheldowym - coś na wzór Nintendo Switch, które wyciągacie z docka.

Źródło: Blog PlayStation

Backbone One zadziała nie tylko w grach z PlayStation

Co istotne, Backbone One - PlayStation Edition jest również kompatybilny z niektórymi grami z App Store. Dzięki temu będziecie mogli grać w takie hity jak Genshin Impact, Fantasian czy Call of Duty: Mobile przy pomocy kontrolera, co z pewnością zwiększa komfort rozgrywki. Backbone posiada także własną aplikację w cyfrowym sklepie Apple, gdzie można dostosować wszelkie ustawienia kontrolera.

W tym miejscu warto również zaznaczyć, że Backbone One zasilany jest przez iPhone’a. Z tego względu problem dotyczący ładowania kontrolera nie istnieje, więc w każdej chwili możemy cieszyć się rozgrywką.

Źródło: YouTube @Backbone

Co z użytkownikami smartfonów z Androidem?

Na oficjalnej stronie Backbone możemy znaleźć kontroler, który wspiera PS Remote Play i jest kompatybilny z Androidem. Jest jednak jedno “ale” - chociaż cena jest ta sama, czyli 99 dolarów amerykańskich, to wersja dla innych smartfonów niż iPhone nie posiada specjalnego designu podobnego do DualSense’a. Dlaczego? Tego nie wiemy.

Źródło: Blog PlayStation

Obrazek wyróżniający: YouTube @Backbone