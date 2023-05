Electronic Arts udostępniło na platformie Steam wersję próbną Dead Space. W remake gry z 2008 r. zagranice za darmo przez półtorej godziny. To wystarczy by sprawdzić, czy gra działa na danej konfiguracji komputera i czy przypadnie do gustu.

W poniedziałek na Steam ruszyła wielka wyprzedaż gier Electronic Arts (EA). Wśród dziesiątek ofert, w których kupicie m.in. FIFA 23 za 89,97 zł, WILD HEARTS za 209,93 zł, czy klasyki pokroju Command & Conquer Remastered Collection za 10,48 zł, pojawia się ciekawa oferta związana z odświeżoną grą Dead Space, która w tym roku doczekała się remake'u. Nie dość, że można ją kupić w nieco niższej cenie za 215,92 zł, to teraz możecie ją także sprawdzić na swoich komputerach zupełnie za darmo.

Dead Space z darmową wersją próbną na Steam

Remake Dead Space jest pierwszą grą z katalogu Steam spoza abonamentu, która oferuje tzw. free trial - darmową wersję próbną. To funkcja znana m.in. użytkownikom usług EA Play (także na Steam), PlayStation Plus Premium, Xbox Live Gold (Game Pass), Ubisoft, czy posiadaczom konsol Nintendo Switch. Darmowe wersje próbne pozwalają sprawdzić konkretne, duże tytuły, przed ich zakupem i wydawaniem pieniędzy na coś, co może okazać się dużym rozczarowaniem. Dead Space na Steam w wersji próbnej pozwala na sprawdzenie rozgrywki przez półtorej godziny. Co ciekawe, to nieco mniej niż czas wymagany do przejścia gry w ramach tzw. speed-runu. Tytuł za który odpowiada studio Motive, można przejść w niecałe dwie godziny.

Na ten moment w ramach darmowych wersji próbnych gier jest dostępny wyłącznie jeden tytuł, ale można się spodziewać, że po Dead Space pojawią się kolejne produkcje, które pozwolą na zagranie w nie bez konieczności ich kupowania. To świetna wiadomość dla tych, którzy chcieliby sprawdzić, czy konkretna pozycja zadziała na danej konfiguracji lub zwyczajnie, czy ta gra przypadnie nam do gustu. Warto jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach - niektóre gry dostępne na Steam są stosunkowo krótki i półtorej godziny wersji próbnej może oznaczać, że gracz będzie w stanie ją przejść. Nie ma więc co liczyć na to, że wersje próbne pojawią się dla każdej gry. Podejrzewać jednak można, że dystrybutorzy na własną rękę będą decydować o tym, które tytuły będzie można przetestować i ustalą licznik czasu, po którym gra przestanie działać. Dotyczy to oczywiście tytułów oferujących dodatkowe zabezpieczenia DRM - jak np. w przypadku Dead Space, które jest chronione przez oprogramowanie Denuvo.

Wersje próbne gier na Steam. Co z popularnymi zwrotami?

Co prawda Steam już teraz daje możliwość "bezpłatnego" sprawdzenia gier przez 2 godziny, jednak wiąże się to z koniecznością jej kupienia i czasowego zamrożenia pieniędzy. Platforma pozwala na zwrot zakupionej gry, nawet po jej uruchomieniu. Są jednak pewne ograniczenia: Oferta zwrotu pieniędzy na Steam dotyczy wyłącznie zwrotów, dla których prośby zostały wysłane w ciągu 2 tygodni od daty zakupu i dla produktów uruchomionych przez mniej niż 2 godziny - dotyczy to gier i programów ze sklepu Steam.

Podobne zasady dotyczą zakupionych DLC - dodatki zakupione na Steam można zwrócić w ciągu 14 dni od daty zakupu, jeśli produkt, dla którego przeznaczone było DLC, był uruchamiany przez mniej niż dwie godziny, oraz DLC nie zostało zużyte, zmodyfikowane lub przekazane. Warto jednak zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach nie będzie można odzyskać pieniędzy. Dotyczy to niektórych dodatków firm trzecich (na przykład takich, które nieodwracalnie podnoszą poziom postaci z gry). Więcej informacji na temat zwrotów znajdziecie na stronach pomocy technicznej Steam.