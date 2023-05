Takiego kontrolera PS5 jeszcze nie miało. Sony idzie śladem Microsoftu

Zaprezentowany lata temu, bo w 2018 roku nowy kontroler Microsoftu był nie lada wydarzeniem dla rynku gier i konsol. Xbox Adaptive Controller został zaprojektowany z myślą o osobach z dysfunkcjami i choć nie stanowią one większości wśród graczy, to wszyscy jednogłośnie pozytywnie zareagowali na taki krok giganta z Redmond. W dniu jego premiery nasz kolega z redakcji Paweł Winiarski pisał wtedy, że przeznaczone na rozwój projektu i badania pieniądze nie mają szansy się zwrócić, więc firma musi robić to w imię idei i z czystej chęci. Trudno na to nie patrzeć w ten sposób, dlatego dość zaskakujące było to, że Sony zajęło to tak dużo czasu, by do swojej oferty dodać podobny kontroler.

Nowy kontroler do PS5 dedykowany osobom z niepełnosprawnościami

W dniu świętowania Światowego Dnia Świadomości Dostępności Sony ujawniło pierwsze szczegóły na temat nowego kontrolera Access dla PlayStation. Kontroler został stworzony w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami łatwiejszego, bardziej komfortowego i dłuższego doświadczenia gier na PS5.

Na konsoli PS5 użytkownicy mają możliwość personalizacji układu przycisków kontrolera Access, przypisywania różnych funkcji do poszczególnych przycisków, włączania i wyłączania przycisków, a nawet przypisywania dwóch różnych funkcji do tego samego przycisku. Dodatkowo, mogą tworzyć i przechowywać ulubione profile sterowania dla różnych gier lub gatunków, takich jak prowadzenie aut czy walka wręcz.

Sony zaznacza, że do jednoczesnego użytku można połączyć dwa kontrolery Access oraz jeden bezprzewodowy kontroler DualSense (lub DualSense Edge), co pozwoli stworzyć jeden wirtualny kontroler. Podobnie jak w przypadku bezprzewodowego kontrolera DualSense Edge gracze mają również możliwość precyzyjnego dostosowania pozycji początkowej i czułości, czyli możliwa jest regulacja martwego pola oraz czułości joysticka.

Firma zaprezentowała też wideo ukazujące inne nowości i zmiany o tematyce uczyniania gier oraz konsoli bardziej dostępnymi dla wszystkich graczy. Mowa tu nie tylko o kontrolerze, ale też o interfejsie na konsoli oraz samych grach.

https://www.youtube.com/watch?v=HwjmIMBOUik&pp=ygUUYWNjZXNzaWJpbGl0eSBvbiBQUzU%3D