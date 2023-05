Nowy początek brutalnej legendy. Mortal Kombat 1 ze zwiastunem i datą premiery!

Nadchodzące miesiące prawdziwą ucztą dla fanów bijatyk

Wszyscy sympatycy bijatyk już odliczają dni do nadchodzącej wielkimi krokami premiery Street Fighter 6, która będzie miała miejsce już 2 czerwca. Z tyłu głowy wszyscy mają Tekkena 8, którego data premiery nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona — NetherRealm Studios postanowiło wykorzystać to okienko, zapowiadając dziś oficjalnie nową odsłonę kolejnej legendarnej serii bijatyk, czyli Mortal Kombat.

Po Mortal Kombat 11 nie przyjdzie jednak czas na „dwunastkę” — deweloperzy postawili na reboot serii, co dość dosadnie zdradza tytuł nadchodzącej produkcji: Mortal Kombat 1. Legendarny i niezwykle brutalny turniej powróci na nasze konsole jeszcze w tym roku.

Mortal Kombat 1 — data premiery i pierwsze informacje o grze

Pod względem daty premiery, NetherRealm Studios niewątpliwie przygotowało sporą niespodziankę dla większości graczy. Mortal Kombat 1 zadebiutuje już 19 września tego roku i będzie dostępny na konsolach PlayStation 5, Xbox Serie X|S, Nintendo Switch oraz na komputerach osobistych z systemem Windows.

Twórcy deklarują, że reboot serii, który zabierze nas do uniwersum Mortal Kombat stworzonego przez Boga Ognia Liu Kanga, zapewni nowe tryby rozgrywki i nowy system walki — mimo to, kampania fabularna nigdzie się nie wybiera (i bardzo dobrze!), a w tym roku ma zapewnić „wersję bohaterów, jakich wcześniej nie widzieliśmy”. W kampanii pojawią się takie postaci jak wcześniej wspomniany Liu Kang, klasyczny dla serii Scorpion i Sub-Zero, a także Kitana, Mileena, Raiden, Kung Lao, Shang Tsung czy Johnny Cage.

Poza obecnością brutalnych fatality, twórcy postanowili urozmaicić rozgrywkę o postaci Kameo, którzy będą pomagać nam w walce i sprawią, że na arenie będzie pojawiać się więcej wojowników. W przypadku tej serii przekłada się to na to, że będzie jeszcze bardziej krwawo. Co powiecie na taki reboot? Czekacie na Mortal Kombat 1?

Źródło, grafika wyróżniająca: Mortal Kombat