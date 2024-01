Awantura 2. sezon - jak będzie wyglądać? Twórca zdradza pomysły

Serial "Awantura" rozpoczyna swoją historię od incydentu przemocy drogowej między dwójką obcych sobie ludzi, Danny Cho (Steven Yeun) – pracownikiem fizycznym, a Amy Lau (Ali Wong) – kobietą sukcesu. Konflikt między nimi stanowi punkt wyjścia dla nieprzewidywalnych wydarzeń, które rozwijają się w trakcie pierwszego sezonu. Premeira "Awantury" spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem widzów i krytyków, stając się globalnym hitem.

Choć trudno przewidzieć, czy drugi sezon osiągnie podobne wyniki, odbiór i opinie potwierdzają, że to jeden z najlepszych seriali na platformie Netflix. Mimo wątpliwości co do kontynuacji, sukces pierwszej serii skłania twórców do powrotu do projektu. Lee Sung Jin wyraził silne pragnienie przekształcenia serialu "Beef" w antologię, choć Netflix jeszcze nie potwierdził powrotu na drugi sezon. Jego wizja kontynuacji koncentruje się na nowej grupie postaci, gdzie narastająca rywalizacja stanowi spójny element między różnymi historiami.

Awantura 2. sezon na Netflix?

W rozmowie z dziennikarzami (Deadline) stwierdził, że zawsze opisywał sezon jako antologię, z nowymi postaciami gotowymi do wprowadzenia. Ostateczna decyzja, czy pozostanie to zamknięta historia, przekształci się w antologię, czy realizowana będzie kontynuacja obecnego wątku, zależy od Netflix. Mimo to, Lee Sung Jin jest gotów na różne scenariusze, podkreślając, że istnieje wiele historii, które chciałby jeszcze opowiedzieć. W świetle niedawnych sukcesów "Awantury" na gali Emmy, większość mediów uważa, że Netflix ogłosi swoją decyzję w ciągu najbliższych dni lub tygodni.

Przypomnijmy, że w rozmowie z "The Rolling Stone" w kwietniu zeszłego roku , Lee Sung Jin zaznaczył, że 1. sezon został zakończony w satysfakcjonujący go sposób, ale przygotował plan na nawet trzy sezony, z ogólnym zamysłem, którego nie może jeszcze ujawnić. Twórca jest gotów na różne rozwiązania, a decyzja o formie drugiego sezonu leży w gestii platformy Netflix.