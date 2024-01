Te filmy i seriale należy zobaczyć! Premiery tygodnia - co obejrzeć?

Detektyw

W tajemniczych okolicznościach znika ośmiu mężczyzn pracujących w Arktycznej Stacji Badawczej Tsalal, gdy nadchodzi długa i mroczna noc w Ennis na Alasce. Rozwiązanie tej zagadki spoczywa na barkach dwóch niezłomnych detektywek: Liz Danvers (grana przez docenianą Jodie Foster) i Evangeline Navarro (w rolę Kali Reis). Obie kobiety, aby rozwikłać tę skomplikowaną sprawę, będą musiały nie tylko zmierzyć się z mrokiem i tajemnicami wewnątrz siebie, ale również ze zjawiskami, które skrywa wieczny lód i zimowa noc Alaski. Poszukiwania prowadzą je do głębokich zakamarków Arktyki, gdzie odkrywają prawdy zakopane głęboko pod warstwą lodu. Nasza recenzja Detektyw: Kraina nocy już online.

Od 15 stycznia na HBO Max

Biedne istoty

Opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety przywróconej do życia przez genialnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe), to nowy film w reżyserii Yorgosa Lanthimosa. Bella, pod opieką Baxtera, chętnie uczy się wszystkiego od nowa, pragnąc także doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań, w towarzystwie sprytnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo), wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty. Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.

Od 19 stycznia w kinach

Chłopiec i czapla

Jedenastoletni Mahito Maki traci matkę podczas bombardowania Tokio w trakcie II wojny światowej. Ojciec chłopca, po śmierci żony, decyduje się na ślub z Natsuko, młodszą siostrą zmarłej i przenosi rodzinę do domu na wsi. Mahito, pełen przygnębienia i niepokoju w nowej sytuacji, niechętnie zaczyna odkrywać okolicę. W tym procesie spotyka tajemniczą czaplę siwą, która potrafi mówić ludzkim głosem i natrafia na opuszczoną wieżę w pobliskim lesie. Wejście do wieży rozpoczyna dla niego ciąg zaskakujących i cudownych wydarzeń.

Od 19 stycznia w kinach

Twórca

W toczącej się wojnie między ludźmi a siłami sztucznej inteligencji, były agent służb specjalnych, Joshua (Washington), dołącza do misji mającej na celu odnalezienie i zneutralizowanie tajemniczego architekta zaawansowanej technologii. Jego żona zaginęła w niejasnych okolicznościach, co dodatkowo motywuje go do udziału w tej operacji. Architekt, poszukiwany przez Joshua i jego elitarny zespół agentów, wynalazł broń zdolną zakończyć wojnę, ale jednocześnie stanowiącą zagrożenie dla ludzkości. W trakcie przekraczania linii wroga, zespół dociera do mrocznego miejsca, gdzie odkrywają, że sztuczną inteligencją stanowiącą zagrożenie jest małe dziecko.

Od 17 stycznia na Disney+

Spryciarz

Serial oparty na powieści "Oliver Twist" Charlesa Dickensa skupia się na dorosłym życiu słynnego Księcia Złodziei, przedstawiając go jako Spryciarza w Australii lat 50. XIX wieku, w kolonii Port Victory. Jack Dawkins, znany również jako Spryciarz, wykorzystuje swoje zdolności kieszonkowca jako specjalisty od chirurgii. Akcja rozgrywa się w gwarnej kolonii, gdzie pojawienie się postaci Fagina ożywia przeszłość Dawkinsa i kusi go ponownie w kierunku półświatka. Mimo to głównym wyzwaniem dla serca Jacka jest lady Belle, córka gubernatora, pragnąca zostać pierwszą chirurżką w historii kolonii.

Od 17 stycznia na Disney+

Cristóbal Balenciaga

W 1937 roku w Paryżu rozpoczyna się prezentacja pierwszej kolekcji haute couture przez tytułowego projektanta. Przed tym wydarzeniem Balenciaga już cieszył się sukcesami w Madrycie i San Sebastián, gdzie ubierał hiszpańską elitę i arystokrację. Niemniej jednak, jego dotychczasowe projekty, choć wyznaczające trendy w Hiszpanii, nie w pełni sprostały wymaganiom wyrafinowanego paryskiego imperium mody, gdzie Chanel, Dior i Givenchy były niekwestionowanymi wzorcami haute couture. Dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy Cristóbal Balenciaga zdołał zdefiniować swój unikalny styl, stając się ostatecznie jednym z najważniejszych projektantów wszech czasów.

Od 19 stycznia na Disney+