10 serialowych perełek roku 2023. To wstyd, jeśli ktoś ich nie widział

Rok 2023 upłynął pod znakiem świetnych seriali telewizyjnych, z „The Last of Us” produkcji HBO Max na czele. Obraz HBO zdobył miano najlepszego serialu roku według prestiżowego rankingu IMDb. O czym opowiada najlepszy serial 2023 roku? Na które produkcje warto jeszcze zwrócić uwagę? Przedstawiamy najlepsze tytuły ubiegłego roku.

Jaki serial był najlepszy w 2023 roku?

Portal Internet Movie Database, uznawany za barometr popularności i jakości filmów oraz seriali, regularnie publikuje rankingi, które z założenia mają odzwierciedlać gusty i preferencje widzów. Rok 2023 przyniósł światu rozrywki cyfrowej mnóstwo niezapomnianych momentów. Serwisy VoD, takie jak Netflix, Amazon Prime, HBO Max i inne, zaprezentowały swoim widzom szereg produkcji, które nie tylko oczarowały publiczność, ale również zdominowały dyskusje w mediach społecznościowych i wśród krytyków. Znakomitym przykładem tego trendu jest serial „The Last of Us”, który według rankingu IMDb, znalazł się na czele listy najbardziej cenionych premier.

Jednak warto pamiętać, że choć rankingi te opierają się na średnich ocenach pozostawionych przez użytkowników, nie zawsze odzwierciedlają one absolutną jakość danej produkcji. Mimo to, lista IMDb z 2023 roku wydaje się wiarygodnym odzwierciedleniem tego, co rynek seriali miał do zaoferowania w minionym roku. Wzrost jakości produkcji, znakomite scenariusze oraz wybitne aktorstwo sprawiły, że seriale stały się nie tylko formą rozrywki, ale także ważnym medium artystycznym, potrafiącym opowiadać skomplikowane i wielowarstwowe historie.

„The Last of Us” z HBO Max zdobył tytuł najlepszego serialu roku. Adaptacja kultowej gry z PlayStation zachwyciła widzów na całym świecie, łącząc w sobie emocjonującą opowieść, wysokiej jakości produkcję i głęboką narrację. Na drugim miejscu znalazła się produkcja „Ahsoka” z Disney+, która jest kolejnym triumfem w ekspansywnym uniwersum „Gwiezdnych Wojen”. Ten serial, skupiający się na postaci Ahsoki Tano, to historia pełna emocji, która zdobyła serca zarówno starych, jak i nowych fanów sagi.

Ranking najlepszych seriali 2023

Trzecie miejsce zajęła „Sukcesja” z HBO Max, która zakończyła swój bieg z wielkim przytupem. Ostatni sezon tej serii, opowiadającej o losach potężnej rodziny medialnej, zebrał pochwały zarówno od krytyków, jak i wiernych widzów, stając się jedną z najbardziej dyskutowanych produkcji roku. Inne tytuły, które znalazły się na liście TOP 10 IMDb, to między innymi „Black Mirror” z Netflix, który kontynuował swoje mroczne i prowokacyjne badanie współczesnej technologii i społeczeństwa, oraz „The Mandalorian” z Disney+, kolejna fascynująca opowieść z uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Top 10 najlepszych seriali 2023 wg. IMDb:

The Last of Us (HBO Max) Ahsoka (Disney+) Sukcesja (HBO Max) Black Mirror (Netflix) The Mandalorian (Disney+) One Piece (Netflix) Zagłada domu Usherów (Netflix) Ted Lasso (Apple TV+) The Bear (HBO Max) Gen V (Amazon Prime Video)

Netflix również nie pozostawał w tyle. W 2023 roku zaprezentował „One Piece” i „Zagładę domu Usherów”, oba tytuły zyskały uznanie zarówno ze względu na swoją oryginalność, jak i wykonanie. Z kolei „Ted Lasso” z Apple TV+ i „The Bear” z HBO Max pokazały, że seriale mogą być nie tylko źródłem rozrywki, ale i głębokich przemyśleń o ludzkiej naturze.

O czym był najlepszy serial 2023?

Serial „The Last of Us” produkcji HBO, osadzony w postapokaliptycznym świecie, przedstawia historię o przetrwaniu, ludzkiej wytrzymałości i relacjach, które łączą ludzi nawet w najtrudniejszych czasach. Opowieść zaczyna się dwadzieścia lat po tym, jak katastrofa na skalę światową przekształciła współczesną cywilizację w ruinę. W świecie, gdzie każdy dzień jest walką o przetrwanie, poznajemy Joela, doświadczonego i zahartowanego przez życie ocalałego. Joel, który już nauczył się, jak przetrwać, otrzymuje nieoczekiwane zadanie. Ma przemycić 14-letnią dziewczynkę, Ellie, z jednej z opresyjnych stref kwarantanny.

Ellie, nieświadoma jeszcze pełni niebezpieczeństw świata, wkrótce staje się dla Joela kimś więcej niż tylko zwykłym towarem do przemytu. To, co zaczyna się jako prosty kontrakt, szybko przekształca się w intensywną i emocjonalną podróż przez różnorodne, a często niebezpieczne, krajobrazy Stanów Zjednoczonych. Dla Joela i Ellie droga ta staje się okazją do odkrywania własnych granic wytrzymałości, wartości rodziny, przyjaźni i zaufania. Serial ukazuje, jak w ekstremalnych warunkach ludzkość może się objawić zarówno w swojej najciemniejszej, jak i najjaśniejszej formie. "The Last of Us" to nie tylko historia o przetrwaniu w świecie pełnym zagrożeń, ale również głęboka opowieść o ludzkich relacjach i więziach, które powstają w najmniej oczekiwanych okolicznościach.

Warto pamiętać, że zawartość dostępna na platformach streamingowych, takich jak Netflix, HBO Max czy Disney+, może ulegać zmianie. Dlatego nie zwlekajmy z seansem tych wyjątkowych seriali. Istnieje ryzyko, że w niedługim czasie mogą one zostać usunięte z bieżącej oferty, a opóźnienie w seansie może oznaczać przegapienie szansy na doświadczenie tych kultowych dzieł.