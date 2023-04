Tekst zawiera pewne spoilery na temat zakończenia 1. sezonu "Awantury".

Mamy za sobą wiele podobnych sytuacji, gdy seriale limitowane (z określoną liczbą odcinków) były przekształcane w serie z wieloma sezonami po sukcesie na premierę. Zdarzyło się to już w przypadku "American Crime Story", "Białego Lotosu" i "Wielkich kłamstewek", gdy dwa pierwsze z wymienionych przekształcono w antologie, a ostatni doczekał się po prostu kontynuacji w postaci 2. sezonu. Dlaczego to tak istotne? Jeśli chodzi o kwestie współpracy twórców z platforma i producentami, to nie ma to większego znaczenia. Podobnie jak i dla widzów, którzy po prostu otrzymają szansę zapoznać się z dalszymi losami swoich ulubieńców. Jest to jednak ważne z punktu widzenia nagród, ponieważ "Awantura" (recenzja) prawdopodobnie zostanie zgłoszona przez Netfliksa do kategorii seriali limitowanych i antologii w konkursie Primetime Emmy Awards. W następnych latach serial będzie jednak musiał, ewentualnie, konkurować z innymi produkcjami w kategorii serialu dramatycznego.

Czy 2. sezon Awantury powstanie?

Żadna decyzja jeszcze nie zapadła i tak naprawdę sytuacja może zostać rozwiązana dwojako. Trudno odnosić się tutaj do jakichkolwiek wcześniejszych podobnych okoliczności, bo wydawało się, że powrót "Squid Game" jest niezwykle mało prawdopodobny, a jednak Netfliksowi udało się przekonać twórców, by powrócili do tego projektu. O wszystkim zdecydował sukces 1. sezonu, który stał się globalnym megahitem i choć "Awantura" takiego wyniki oglądalności może nie powtórzyć, to jednak odbiór i opinie widzów oraz krytyków mówią jasno: to jeden z najlepszych seriali Netfliksa w ogóle, a skoro sam twórca wyraża chęć nakręcenia kontynuacji, to czy platforma powinna mu się sprzeciwiać?

Co wydarzy się w 2. sezonie Awantury?

Twórca serialu Lee Sung Jin w rozmowie z The Rolling Stone stwierdził, że celował w poczucie satysfakcji i zakończenia, jeśli chodzi o zakończenie 1. sezonu. Zrobił to na wszelki wypadek, gdyby nie pojawiła się szansa na powrót do projektu, ale w obecnych okolicznościach - to znaczy przy wyśmienitym odbiorze serialu - nie ukrywa, że w jego głowie znajduje się plan na nawet trzy sezony: "...ale mam wiele pomysłów na kontynuację tej historii. Myślę, że jeśli zostaniemy pobłogosławieni drugim sezonem, jest wiele sposobów, aby historia Danny'ego i Amy mogła być kontynuowana. Mam jeden naprawdę solidny, ogólny zamysł, o którym nie mogę jeszcze mówić, ale obecnie mam w głowie zaplanowane trzy sezony."

W którą ze stron powinien skręcić 2. sezon "Awantury"? Ci, którzy widzieli finał doskonale zdają sobie sprawę, że spotkała nas najprawdopodobniej najmniej i najbardziej spodziewana rzecz, czyli zawiązanie się poważnej relacji pomiędzy dwójką głównych bohaterów. W dużej mierze wynika ona z wydarzeń z finału, gdzie mąż Amy bezpardonowo strzelił do Danny'ego, a to mogło wzmóc poczucie winy u bohaterki. Pomimo kłamstw i zdrady George poszukiwał Amy, lecz trudno sobie wyobrazić by ich małżeństwo mogło to wszystko przetrwać. Obawiam się, że bez potężnego trzęsienia ziemi 2. sezon "Awantury" stałby się tylko zbiorem odcinków chcących wyjaśnić skutki wszystkiego, czego doświadczyliśmy do tej pory, więc byłby to bardzo typowy melodramat starający się poukładać losy postaci w jakiś sensowny ciąg. Nieprzewidywalność 1. sezonu, która wynikała z absurdalnej sytuacji na samym początku serii, pozwalała skonstruować historię w taki sposób, by cały czas dostarczała nam skrajnych emocji. Czy udałoby się to powtórzyć? Jak na razie pozostaję sceptyczny, gdyż nie wydaje mi się, by ta historia potrzebowała kontynuacji. A Wy jak uważacie?