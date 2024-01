Najlepsze seriale, które musisz zobaczyć. Emmy 2024 - zwycięzcy

Niemal wszystko odbyło się zgodnie z oczekiwaniami, bo byliśmy świadkami kilku niespodzianek. "Sukcesja" wydawała się kroczyć po jeszcze większą liczbę nagród, ale ostatecznie zatrzymała się na sześciu, natomiast wynik jaki udało się osiągnąć "The Bear" pokazuje, jak silny tytułem okazuje się hit FX/Disney'a. O tych dwóch produkcjach mówiło się najwięcej, ale w tle toczyła się rozgrywka o kolejne statuetki i wśród zwycięzców znaleźli się także aktorzy i twórcy produkcji dla Netfliksa.

Sukcesja, The Bear i Awantura - najlepsze seriale Emmy 2024

Tutaj najlepsza okazała się "Awantura" stworzona przez studio A24. Serial wygrał w kategorii najlepszy miniserial oraz pozwolił zwyciężyć Stevenowi Yeun w potyczce o nagrodę dla najlepszego aktora w miniserialu lub antologii, a tkaże Ali Wong dla najlepszej aktorki. "Awantura" okazała się też najlepsza wśród nominowanych za najlepszą reżyserię - odcinek pt. "Figures of Light" zostawił w tyle nie tylko pozostałe produkcje, ale także inny odcinek tego samego serialu. Kolejne Emmy na koncie "Awantury" pojawiło się za scenariusz do odcinka "The Birds Don't Sing, They Screech In Pain" zamykając licznik zdobytych statuetek na pięciu. Było bardzo blisko, by serial Netfliksa dogonił wcześniej wspomniane "Sukcesję" i "The Bear".

Serial HBO przyniósł nagrody Emmy za najlepszą reżyserię, scenariusz, najlepszego aktora i aktorkę w serialu dramatycznym, najlepszego aktora drugoplanowego. "Sukcesja" zwyciężyła także w głównej kategorii, pokonując m. in. "The Crown", "Ród smoka", "Biały Lotos" czy "Zadzwoń do Saula" i zgarnęła dla siebie tytuł najlepszego serialu dramatycznego. "The Bear" brylował w kategoriach dla seriali komediowych - najlepszy aktor, najlepszy aktor drugoplanowy, najlepsza aktorka drugoplanowa, najlepszy scenariusz i najlepszy serial.

Emmy 2024 - niespodzianki i zaskoczenia?

Co ciekawe, za najlepszą aktorkę w serialu komediowym uznano Quinta Brunson z serialu "Misja: Podstawówka", który nie jest zbyt rozpoznawalny w Polsce, ale za oceanem cieszy się sporą popularnością. Paul Walter Hauser z "Czarnego ptaka" zdołał wygrać Emmy za najlepszego aktora drugoplanowego w miniserialu, a Jennifer Coolidge został doceniona za występ w "Białym Lotosie" zdobywając nagrodę w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym.

Jeśli chodzi o miniserial i najlepszą aktorkę drugoplanową, to tutaj zwyciężyła Niecy Nash-Betts zgarniając statuetkę za występ w serialu Netfliksa "Dahmer - Potwór: historia Jeffrey'a Dahmera". Najlepszym talk show okazał się "The Daily Show With Trevor Noah", a Emmy za najlepszy scenariusz do programu satyrycznego przyznano produkcji "Last Week Tonight With John Oliver".

Emmy 2024 - zwycięzcy

Najlepszy serial - komedia

"Misja: Podstawówka"

"Barry"

"Jury Duty"

"Ted Lasso"

"The Bear"

"Wednesday"

"Wspaniała pani Maisel"

"Zbrodnie po sąsiedzku"

Najlepszy serial dramatyczny

"Andor"

"Biały Lotos"

"Ród smoka"

"Sukcesja"

"The Crown"

"Yellowjackets"

"Zadzwoń do Saula"

Najlepszy aktor - serial komediowy

Bill Harder "Barry"

Jason Segel "Terapia bez trzymanki"

Jason Sudeikis "Ted Lasso"

Jeremy Allen White "The Bear"

Martin Short "Zbrodnie po sąsiedzku"

Najlepszy aktor - serial dramatyczny

Bob Odenkirk "Zadzwoń do Saula"

Brian Cox "Sukcesja"

Jeff Bridges "Stary człowiek"

Jeremy Strong "Sukcesja"

Kieran Culkin "Sukcesja"

Pedro Pascal "The Last of Us"

Najlepszy aktor - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny

Daniel Radcliffe "Weird: The Al Yankovic Story"

Evan Peters "Dahmer - Potwór: historia Jeffrey'a Dahmera"

Kumail Nanjiani "Witamy w Chippendales"

Michael Shannon "George i Tammy"

Steven Yeun "Awantura"

Taron Egerton "Czarny ptak"

Najlepsza aktorka - serial komediowy

Christina Applegate "Już nie żyjesz"

Jenna Ortega "Wednesday"

Natasha Lyonne "Poker Face"

Quinta Brunson "Misja: Podstawówka"

Rachel Brosnahan "Wspaniała pani Maisel"

Najlepsza aktorka - serial dramatyczny

Bella Ramsey "The Last of Us"

Elisabeth Moss "Opowieści podręcznej"

Keri Russell "Dyplomatka"

Melanie Lynskey "Yellowjackets"

Sarah Snook "Sukcesja"

Sharon Horgan "Siostry na zabój"

Najlepsza aktorka - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny

Ali Wong "Awantura"

Dominique Fishback "Rój"

Jessica Chastain "George i Tammy"

Kathryn Hahn "Małe wielkie historie"

Lizzy Caplan "Rozterki Fleishmana"

Riley Keough "Daisy Jones & The Six"

Najlepszy aktor drugoplanowy - serial komediowy

Anthony Carrigan "Barry"

Bertt Goldstein "Ted Lasso"

Ebon Moss-Bachrach "The Bear"

Henry Winkler "Barry"

James Mardsen "Jury Duty"

Phil Dunster "Ted Lasso"

Tyler James Williams "Misja: Podstawówka"

Najlepszy aktor drugoplanowy - serial dramatyczny

Alan Ruck "Sukcesja"

Alexander Skarsgård "Sukcesja"

Dominic Di Grasso "Biały Lotos"

F. Murray Abraham "Biały Lotos"

Matthew Macfadyen "Sukcesja"

Nicholas Braun "Sukcesja"

Theo James "Biały Lotos"

Will Sharpe "Biały Lotos"

Najlepszy aktor drugoplanowy - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny

Jesse Plemons "Miłość i śmierć"

Joseph Lee "Awantura"

Murray Bartlett "Witamy w Chippendales"

Paul Walter Hauser "Czarny ptak"

Ray Liotta "Czarny ptak"

Richard Jenkins "Dahmer - Potwór: historia Jeffrey'a Dahmera"

Young Mazino "Awantura"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial komediowy

Alex Borstein "Wspaniała pani Maisel"

Ayo Edebiri "The Bear"

Hannah Waddingham "Ted Lasso"

Janelle James "Misja: Podstawówka"

Jessica WIliams "Terapia bez trzymanki"

Juno Temple "Ted Lasso"

Sheryl Lee Ralph "Misja: Podstawówka"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial dramatyczny

Aubrey Plaza "Biały Lotos"

Elizabeth Debicki "The Crown"

J. Smith-Cameron "Sukcesja"

Jennifer Coolidge "Biały Lotos"

Meghann Fahy "Biały Lotos"

Rhea Seehorn "Zadzwoń do Saula"

Sabrina Impacciatore "Biały Lotos"

Simona Tabasco "Biały Lotos"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - miniserial, antologia, film telewizyjny

Annaleigh Ashford "Witamy w Chippendales"

Camila Morrone "Daisy Jones & The Six"

Claire Danes "Rozterki Fleishmana"

Juliette Lewis "Witamy w Chippendales"

Maria Bello "Awantura"

Merritt Wever "Małe wielkie historie"

Niecy Nash-Betts "Dahmer - Potwór: historia Jeffrey'a Dahmera"

Najlepsza reżyseria - serial komediowy

Amy Sherman-Palladino "Wspaniała pani Maisel" (odcinek "Four minutes")

Bill Hader "Barry" (odcinek "Wow")

Christopher Storer "The Bear" (odcinek "Review")

Declan Lowney "Ted Lasso" (odcinek "So Long, Farewell")

Mary Lou Belli "The Ms. Pat Show" (odcinek "Don't Touch My Hair")

Tim Burton "Wednesday" (odcinek "Wednesday's Child Is Full Of Woe")

Najlepsza reżyseria - serial dramatyczny

Andrij Parekh "Sukcesja" (odcinek "America Decides")

Benjamin Caron "Andor" (odcinek "Rix Road")

Dearbhla Walsh "Siostry na zabój" (odcinek "The Prick")

Lorene Scafaria "Sukcesja" (odcinek "Living+")

Mark Mylod "Sukcesja" (odcinek "Connor's Wedding")

Mike White "Biały Lotos" (odcinek "Arrivederci")

Peter Hoar "The Last Of Us" (odcinek "Long, Long Time")

Najlepsza reżyseria - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny

Carl Franklin "Dahmer - Potwór: historia Jeffrey'a Dahmera" (odcinek "Bad Meat")

Dan Trachtenberg "Predator: Prey"

Jake Schreier "Awantura" (odcinek "The Great Fabricator")

Lee Sung Jin "Awantura" (odcinek "Figures Of Light")

Paris Barclay "Dahmer - Potwór: historia Jeffrey'a Dahmera" (odcinek "Silenced")

Valerie Faris, Jonathan Dayton "Rozterki Fleishmana" (odcinek "Me-Time")

Najlepszy miniserial, antologia serialowa

"Awantura"

"Dahmer - Potwór: historia Jeffrey'a Dahmera"

"Daisy Jones & The Six"

"Obi-Wan Kenobi"

"Rozterki Fleishmana"

Najlepsze talk show

"Jimmy Kimmel Live!"

"Late Night With Seth Meyers"

"The Daily Show With Trevor Noah"

"The Late Show With Stephen Colbert"

"The Problem With Jon Stewart"

Najlepsze reality/talent show

"RuPaul's Drag Race"

"Survivor"

"The Amazing Race"

"The Voice"

"Top Chef"

Najlepszy scenariusz - serial komediowy

Bill Hader "Barry" (odc. "wow")

Brendan Hunt, Joe Kelly, Jason Sudeikis "Ted Lasso" (odc. "So Long, Farewell")

Chris Kelly, Sarah Schneider "The Other Two" (odc. "Cary & Brooke Go To An AIDS Play")

Christopher Storer "The Bear" (odc. "System")

Matteo Borghese, Rob Turbovsky "Zbrodnie po sąsiedzku" (odc. "I Know Who Did It")

Mekki Leeper "Jury Duty" (odc. "Ineffective Assistance")

Najlepszy scenariusz - serial dramatyczny

Beau Willimon "Andor" (odc. "One Way Out ")

Craig Mazin "The Last of Us" (odc. "Long, Long Time")

Gordon Smith "Zadzwoń do Saula" (odc. "Point And Shoot")

Jesse Armstrong "Sukcesja" (odc. "Connor's Wedding")

Mike White "Biały Lotos" (odc. "Arrivederci")

Peter Gould "Zadzwoń do Saula" (odc. "Saul Gone")

Sharon Horgan, Dave Finkel, Brett Baer "Siostry na zabój" (odc. "The Prick")

Najlepszy scenariusz - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny

Taffy Brodesser-Akner "Rozterki Fleishmana" (odc. Me-Time")

Al Yankovic, Eric Appel "Weird: The Al Yankovic Story"

Janine Nabers, Donald Glover "Rój"

Joel Kim Booster "Fire Island"

Lee Sung Jin "Awantura" (odc. "The Birds Don't Sing, They Screech In Pain")

Patrick Aison, Dan Trachtenberg "Predator: Prey"

Najlepszy scenariusz - program satyryczny, program kabaretowy