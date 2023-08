Długa i wyboista droga Poczty Polskiej do automatów paczkowych

Siedem ostatnich lat, a więc od 2017 roku Poczta Polska stara się stanąć w szranki do rywalizacji z InPostem, którego Paczkomaty zdominowały już w tym czasie polski e-commerce w zakresie nadawania i odbierania paczek. Dziś uzyskaliśmy aktualne dane i odpowiedź na pytanie, czy ta walka już się w ogóle rozpoczęła.

Przygoda Poczty Polskiej z automatami paczkowymi rozpoczęła się w 2017 roku, kiedy to w ramach programu GammaRebels, nasz operator wybrał do współpracy polskiego producenta automatów Pakomatic. Z tej współpracy nic nie wyniknęło, z uwagi na odmienne wizje rozwoju i zapędy Poczty Polskiej do wyłączności dostarczanego przez Pakomatic rozwiązania (źródło własne).



Łukasz Łapiński - dyrektor zarządzający w Pakomatic:

Przez długi czas rozmawialiśmy na temat ściślejszej współpracy oraz możliwego dofinansowania. W Pakomatic rozważaliśmy wszystkie za i przeciw. Pierwszym zagrożeniem jakie widzieliśmy to związanie się z jedną firmą co rodziłoby nieufność wśród pozostałych firm kurierskich. Jednocześnie było to źle widziane przez naszych klientów z branży deweloperskiej. Ponadto wizja rozwoju firmy była odmienna po obu stronach. Nie chcieliśmy rezygnować z tego co było w naszym podejściu unikalne, a zamienić się jedynie w podwykonawcę. Ostatecznie po przedłużających się rozmowach uznaliśmy, że Pakomatic pozostanie Pakomatic’kiem.

Ostatecznie Poczta Polska zdecydowała się na współpracę z duńskim producentem automatów paczkowych SwipBox, która rozpoczęła się w wakacje 2019 roku, a więc pięć lat temu (źródło własne). W jej ramach do końca tamtego roku automaty paczkowe miały stanąć w 200 lokalizacjach w Polsce - przy placówkach pocztowych (100 w wydzielonych pomieszczeniach i dostępnych 24h na dobę przez cały rok) i wewnątrz sklepów Biedronka (kolejne 100 w godzinach otwarcia sklepów).



W kolejnych dwóch latach miało to wzrosnąć do około 2 tysięcy automatów (źródło własne), jednak nic takiego się nie wydarzyło, więc Poczta Polska zdecydowała się na własne urządzenia pod marką Pocztex AUTOMAT. Tutaj znowu nawiązała współpracę z siecią sklepów Biedronka, tym razem umowa podpisana w listopadzie 2021 roku mówiła o 750 automatów paczkowych, umiejscowionych już pod sklepami sieci, a więc dostępnymi przez całą dobę (źródło: Poczta Polska/Biedronka).

Automaty te miały pojawić się pod sklepami Biedronki w I kwartale 2022 roku. Tym czasem w kwietniowym artykule serwisu Rzeczpospolita z ubiegłego roku (źródło), biuro prasowe Poczty Polskiej przekazało informacje, iż:

Do końca br. planujemy uruchomienie 2 tys. automatów. Obecnie funkcjonują 203, zlokalizowane w naszych placówkach, sklepach Biedronka, Lewiatan, Carrefour i Społem.

Mamy już koniec sierpnia 2023 roku, postanowiłem więc zerknąć na strony Poczty Polskiej i sprawdzić, co tam się zmieniło w tym czasie. Okazuje się, że Poczta Polska ma uruchomionych 20 sztuk własnych automatów paczkowych Pocztex AUTOMAT - 13 w Warszawie, 3 we Wrocławiu i 4 na Górnym Śląsku. Przy czym zniknęły z mapy automaty SwipBox umieszczane wcześniej wewnątrz sklepów Biedronka.



Zapytałem więc Biedronkę i Pocztę Polską, ile urządzeń udało się już uruchomić z zapowiedzianych na I kwartał 2022 roku 750 automatów Pocztex przy sklepach sieci (źródło: Poczta Polska/Biedronka) oraz czy są jeszcze jakieś urządzenia SwipBox wewnątrz Biedronek. Dodatkowo Pocztę Polską i SwipBox zapytałem co się stało z ich współpracą i czy będzie w jakiejkolwiek formie kontynuowana.

Pytania wysłałem dziś z rana, odpowiedź dostałem tylko od Poczty Polskiej, ale niejako odpowiada na pytania skierowane do wszystkich trzech podmiotów:

Ponad 100 automatów paczkowych do odbioru przesyłek w ramach dotychczasowej współpracy z Swipbox jest zamontowanych w placówkach pocztowych oraz w marketach typu Biedronka.

W związku z uruchamianiem własnej sieci automatów paczkowych Pocztex AUTOMAT, współpraca z Partnerem nie będzie dalej przedłużana.

Poczta Polska jest obecnie na etapie odbiorów technicznych automatów paczkowych, zlokalizowanych m.in. przy marketach Biedronka. Przewidujemy, że jeszcze w tym roku uruchomionych zostanie około 1000 szt. urządzeń na terenie całego kraju.

Uzupełnieniem automatów będzie dedykowana obsłudze usługi kurierskiej Pocztex aplikacja na smartfony, nad którą prace zostały już sfinalizowane i która zostanie udostępniona Klientom w nadchodzących tygodniach.

Mamy więc tu kilka istotnych informacji, przede wszystkim z 203 automatów paczkowych SwipBox pozostało już tylko 100, a więc to wygaszana współpraca, co dalej Poczta Polska potwierdza, że ta nie będzie kontynuowana. Dalej mamy odpowiedź, iż żaden automat Pocztex nie został jeszcze uruchomiony, ale są już w trakcie odbiorów i uruchomione zostanie do końca roku 1000 takich automatów.

Ostatnia dobra wiadomość - już w nadchodzących tygodniach pojawi się aplikacja mobilna Pocztex, dzięki której będzie można obsługiwać uruchomiane automaty Pocztex w zakresie nadawania i odbioru paczek.