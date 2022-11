SungEel Hitech wchodzi do Polski

W Bukowicach oficjalnie zakończyła się budowa zakładu SungEel Hitech do recyklingu baterii do EV, za którą odpowiedzialna była firma Commercecon, która specjalizuje się w budowaniu obiektów przemysłowych i ma doświadczenie w tej kwestii. Projekt jest niezwykle potężny, bowiem całość ma aż 6 tysięcy metrów kwadratowych, a sama powierzchnia hali produkcyjno-magazynowej ma aż 5,1 tysiąca metrów kwadratowych.

Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza inwestycja SungEel Hitech na polskim rynku. Celem zakładu będzie odzyskiwanie wszystkich cennych pierwiastków ze zużytych baterii i modułów litowo-jonowych, co jest oczywiście jak najbardziej potrzebną i interesującą inicjatywą. Całość położona jest w Bukowicach - miejscowości znajdującej się w województwie dolnośląskim, w powiecie wołowskim.

Dlaczego SungEel Hitech weszło do Polski i to akurat w takim miejscu?

To, że zakład znajduje się w Bukowicach, nie jest decyzją przypadkową. Za taki stan rzeczy odpowiada inna koreańska firma, LG Energy Solution, które specjalizuje się w produkowaniu baterii i wiąże swoją przyszłość bezpośrednio z samochodami elektrycznymi.

Dlaczego to ta firma z Korei Południowej w głównej mierze odpowiedzialne jest za powstanie zakładu recyklingu baterii samochodów elektrycznych w Bukowicach? Powodem jest fakt, że niedaleko znajduje się fabryka baterii LG Energy Solution (największa w Europie, swoją drogą) - i to właśnie wadliwe moduły litowo-jonowe z tego miejsca będą trafiać do recyklingu do placówki SungEel Hitech.

Szczegóły dotyczące budowli

Warto również zaznaczyć, że już kiedyś została wybudowana instalacja do recyklingu wadliwych baterii i modułów litowo-jonowych z podwrocławskiej fabryki LG Energy Solution w Biskupicach Podgórnych w gminie Kobierzyce. Projekt ten rocznie był w stanie przerobić 7 tysięcy ton, a materiały zawierające nikiel, lit i kobalt, były wysyłane do Korei Południowej - a tam trafiały do zakładu POSCO HY Clean Metal i zostawały odzyskiwane poszczególne pierwiastki w procesach chemicznych.

Dzięki nowej budowli jednak efektywność może wzrosnąć z 7 tysięcy do aż 50 tysięcy ton baterii i złomu. Jest to również kolosalna redukcja kosztów, bowiem wrocławskie LG Energy Solution nie musi już trudzić się z wysyłaniem materiałów do Azji - a wystarczy wysłać je do innej fabryki w tym samym województwie. Całość powinna zatem wpłynąć także na czas wszystkich operacji.

Wart uwagi jest również fakt, że cały zakład jest zgodny ze wszystkimi standardami dotyczącymi ochrony środowiska. Mimo wszystko, nie wpłynęło to w żaden sposób na potrzeby użytkowania - wszystko jest jak najbardziej zdatne do użytku. Budowla była realizowana bowiem w formule build-to-own. Katarzyna Malinowska-Solarek, współwłaścicielka Commercecon, skomentowała tę sprawę w następujący sposób:

Elektromobilność to nie chwilowa moda, a świadomy kierunek rozwoju motoryzacji podyktowany troską o środowisko. Warto zauważyć, że w Polsce powstaje coraz więcej zakładów zarówno produkujących baterie dla sektora automotive, jak i zajmujących się ich recyklingiem. Cieszymy się, że firma Exon Invest, w imieniu wchodzącego na polski rynek inwestora, generalne wykonawstwo obiektu powierzyła właśnie nam. Jest to dla nas najlepszą rekomendacją, ale pokazuje też, że profesjonalizm, zaangażowanie oraz ciężka praca doceniane są nie tylko przez polskich kontrahentów, ale także inwestorów z zagranicy.

Firma Commercecon podczas budowy tego obiektu współpracowała z Exon Invest Sp. z o.o. i Axi Immo Group Sp. z o.o.. Te jednak były odpowiedzialne za koordynację inwestycji oraz pełniły funkcję zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego. Co sądzicie o całej inicjatywie?

