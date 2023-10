Apple znalazło sposób na niższą cenę gogli AR/VR. Jak chce to osiągnąć?

Apple Vision Pro na półkach sklepowych w Stanach Zjednoczonych zadebiutują na początku przyszłego roku, ale już od dłuższego czasu mówi się, że furory ten sprzęt nie zrobi. Przede wszystkim ze względu na jego cenę. Ceny gogli Apple Vision Pro zaczynają się od 3499 dolarów. W bezpośrednim przeliczeniu na naszą walutę (bez uwzględnienia podatków i innych dodatkowych opłat) mówimy o kwocie sięgającej prawie 15 tysięcy złotych. Ma to być sprzęt dla najbardziej wymagających i najbardziej oddanych fanów technologii Apple, którzy chcą wypróbować zupełnie nowy produkt z logo nadgryzionego jabłka. Jednak zanim gogle trafią do przeciętnego Kowalskiego, minie jeszcze sporo czasu.

Apple szuka sposobów na obcięcie kosztów kolejnych generacji gogli, które do sprzedaży trafią dopiero jakiś czas po premierze Vision Pro, które mają przetrzeć szlak. A nie będzie to łatwe zadanie biorąc pod uwagę fakt, że firma chce, by jej gogle rzeczywistości mieszanej były najlepszym tego typu produktem na rynku. Jedną z proponowanych zmian względem Vision Pro ma być rezygnacja z ekranu zewnętrznego, który oferuje funkcję - EyeSight. Pozwala ona na widzenie oczy użytkownika gogli w czasie rzeczywistym. Marg Gurman z Bloomberga zwraca też uwagę, że firma zdecyduje się na redukcję liczby kamer, czujników oraz zastosuje w tańszych goglach procesory znane choćby z iPhone'ów. w Apple Vision Pro wykorzystywany ma być specjalnie zaprojektowany układ oparty na Apple M2.

Tańsze gogle AR/VR Google nie będą tanie. Wciąż będzie trzeba za nie sporo zapłacić

Jednak te cięcia nie sprawią, że kolejna odsłona gogli AR/VR Apple będzie znacznie tańsza. Gurman wskazuje, że firma rozważa widełki cenowe na poziomie 1500-2500 dolarów. To wciąż zaporowa cena dla wszystkich tych, którzy chcieliby wejść do świata rzeczywistości mieszanej. Widać jednak, że Apple musi zdecydować się na kastrowanie funkcji i rozwiązań, jeśli chce zachować relatywnie niższą cenę. Warto jednak zwrócić uwagę, że wciąż będziemy musieli sporo zapłacić. Bardziej dostępne gogle będą znacznie droższe niż to, co oferuje np. bezpośrednia konkurencja. Nowe gogle rzeczywistości mieszanej od Meta - Quest 3 - zadebiutowały na rynku w zeszłym tygodniu, 10 października w bardzo przystępnej cenie.

Sprzęt dostępny jest w dwóch konfiguracjach: 128 GB za 549,99 euro oraz 512 GB za 699,99 euro, czyli jest znacznie tańszy, niż to, co mogłoby zaoferować Apple. Urządzenie sprzedawane jest z fabrycznie zainstalowaną standardową podkładką interfejsu, 2 kontrolerami Touch Plus ze smyczami na nadgarstki i bateriami AA, kablem do ładowania i zasilaczem. Meta ma też bonusy dla wszystkich kupujących nowy model gogli: Grę Asgard's Wrath 2, którą będzie można pobrać po aktywacji gogli oraz gdy będzie dostępna w sklepie Meta Quest w grudniu 2023 r. oraz 6-miesięczną subskrypcję Meta Quest+ (przy zakupie modelu 512 GB). Meta Quest+ to nowa subskrypcja VR obejmująca dwa starannie wybrane tytuły co miesiąc. Więcej na temat samych gogli przeczytacie w osobnym tekście Meta Quest 3 w przedsprzedaży. Oto nowe gogle rzeczywistości mieszanej.