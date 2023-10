Nowe produkty Apple już w tym tygodniu. Czym będzie kusił tym razem?

Jesień to zawsze gorący okres dla Apple. To właśnie wtedy wypuszczają swoje najważniejsze urządzenia: nową linię smartfonów. I choć problemy z iPhone 15 oraz iPhone 15 Pro mnożą się na potęgę i nie ma tygodnia byśmy nie słyszeli o ich nowej przypadłości, to na tym jeszcze nie koniec. Dotychczas wszystkie przecieki informowały, że jesienią Apple nie wypuści do sprzedaży zestawu nowych tabletów. A nowych produktów z tego segmentu spodziewać się możemy dopiero wiosną.

Coś się jednak zmieniło, bo kilka godzin temu Supercharched poinformowało, że jeszcze w tym tygodniu gigant wprowadzi bez wielkiego szumu i prezentacji nowe urządzenia do sprzedaży.

Nowe iPady jeszcze w tym tygodniu?

Jak wynika z informacji podanych przez źródła wspomnianego serwisu, w ciągu najbliższych dni Apple miałoby do swojego katalogu wprowadzić odświeżone iPady napędzane najnowszym układem. Próżno tam jednak będzie szukać najbardziej wyczekiwanych przez tłum iPadów Pro z ekranami OLED. Aktualizacja ma objąć trzy inne produkty: iPada Mini, iPada Air oraz podstawowy model, który znamy jako... po prostu iPad.

Z podanych informacji wynika, jakoby iPad Air miał dorobić się czipa M2, iPad Mini — A16 Bionic. Co jednak ważniejsze w przypadku najmniejszego wariantu, Apple miałoby się rozprawić z efektem który wielu użytkowników odepchnął od ostatniego wcielenia tabletu, czyli tzw. jelly scrolling w pozycji poziomej.

Jako że zmiany będą niewielkie, Apple rzekomo ma nie robić żadnej hucznej prezentacji. Zamiast niej: po prostu w sklepie pojawią się nowe produkty w (oby niższych) nowych cenach. Czy te informacje się potwierdzą? Dowiemy się już za kilka dni. Podobno wszystkie nowości miałyby trafić do Apple Store już w najbliższą środę.