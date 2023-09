Meta Quest 3 w przedsprzedaży. Oto nowe gogle rzeczywistości mieszanej

Gdy na początku czerwca Meta zapowiedziała oficjalnie swoje nowe gogle - Meta Quest 3 - firma nie była zbyt wylewna na temat ich premiery. Poznaliśmy wiele szczegółów dotyczących samego sprzętu - zarówno od strony technicznej, jak i nowości, które pojawią się wraz z tym modelem. Chodzi oczywiście o zupełnie nowe kontrolery oferujące znacznie większą ergonomię i dodatkowe funkcje, w tym wibracje. Meta Quest 3 działają pod kontrolą platformy Snapdragon XR2 Gen 2 oferującej dwukrotnie większą moc obliczeniową procesora, która zapewnia szybsze ładowanie i bardziej płynną rozgrywkę w porównaniu z Meta Quest 2.

To pozwolić ma na uruchomienie bardziej wymagających aplikacji, w tym gier z szybką akcją. Gogle mają też oferować płynny podgląd otoczenia w pełnym kolorze i wysokiej rozdzielczości. 2064 × 2208 pikseli na oko to rozdzielczość wyższa o prawie 30% w porównaniu z Meta Quest 2. Take ekrany mają oferować wyraźniejszy obraz i bardziej realistyczną grafikę. Układ optyczny 4K+ Infinite Display o parametrach 25 PPD i 1218 PPI to najlepsza rozdzielczość z całej linii urządzeń Quest.

Kontrolery Touch Plus mają bardziej opływowy i ergonomiczny kształt. Dzięki autorskim rozwiązaniom i postępom w technologii śledzenia, Meta zrezygnowała z zewnętrznych pierścieni śledzących, dzięki czemu kontrolery są bardziej naturalnym przedłużeniem dłoni i zajmują mniej miejsca. W kontrolerach pojawia się również haptyka TruTouch, która po raz pierwszy zadebiutowała w Touch Pro - kontrolerach Meta Quest Pro.

Meta Quest 3. Cena i dostępność

Nowe gogle Meta Quest 3 na rynku zadebiutują 10 października, a dziś wystartowała ich przedsprzedaż w oficjalnym sklepie Meta. Sprzęt dostępny będzie w dwóch wersjach:

128 GB za 549,99 euro

512 GB za 699,99 euro

Ceny te dotyczą sprzętu sprzedawanego w zestawie z standardowym paskiem na głowę. Za opcjonalny pasek Elite trzeba dodatkowo dopłacić 79,99 euro lub 149,99 euro - wersja z wbudowaną baterią. Urządzenia sprzedawane są z fabrycznie zainstalowaną standardową podkładką interfejsu, 2 kontrolerami Touch Plus ze smyczami na nadgarstki i bateriami AA, kablem do ładowania i zasilaczem. Meta ma też bonusy: Grę Asgard's Wrath 2, którą będzie można pobrać po aktywacji gogli oraz gdy będzie dostępna w sklepie Meta Quest w grudniu 2023 r. oraz 6-miesięczną subskrypcję Meta Quest+ (przy zakupie modelu 512 GB). Meta Quest+ to nowa subskrypcja VR obejmująca dwa starannie wybrane tytuły co miesiąc. Standardowo kosztuje ona 8,99 euro miesięcznie lub 69,99 euro rocznie.