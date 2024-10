Apple zapowiada tydzień premier. Będzie się działo!

Wpisowi towarzyszy krótka animacja pokazująca ikonę Finder w kolorach Apple Intelligence. A to oznacza jedno – nowe komputery Mac są coraz bliżej, a pierwsze konkrety w ramach "ekscytującego tygodnia zapowiedzi" zapowiedziane są na najbliższy poniedziałek, 28 października. Czego możemy się spodziewać?

Reklama

Niewątpliwie najważniejszym elementem przyszłotygodniowych zapowiedzi będą komputery Mac z procesorami M4. Chodzi tu przede wszystkim o MacBooki Pro z nowym układem. Kilka tygodni temu do sieci trafiły materiały od rosyjskich youtuberów, którzy w niewyjaśnionych okolicznościach wejść mieli w posiadanie najnowszych modeli i pokazali je w swoich filmach, rujnując niespodziankę Apple. Do sprzedaży trafią przynajmniej trzy modele: podstawowy, 14-calowy MacBook Pro z układem M4, oraz 14 i 16-calowe MacBooki Pro z M4 Pro i M4 Max.

Wiele wskazuje na to, że Apple zdecyduje się na odświeżenie swojej linii stacjonarnych komputerów iMac. Te doczekają się wyłącznie lepszych podzespołów – M3 zastąpiony zostanie M4, a akcesoria dostępne w zestawie otrzymają złącza USB-C. W sieci pojawiły się też informacje wskazujące, że gigant wprowadzi do sprzedaży nowy model Maca mini, który nie tylko otrzyma mocniejsze podzespoły, ale zostanie jeszcze bardziej zmniejszony – jego konstrukcja ma być zbliżona do tego, co obecnie oferuje przystawka multimedialna Apple TV. Mówimy tu o sprzęcie zamkniętym w małym pudełku nieprzekraczającym 10 cm szerokości i 4 cm wysokości.

Jednak komputery to nie wszystko. W kodzie iOS 18.1 pojawiły się wzmianki dotyczące nowych akcesoriów, które zapewne zostaną zaprezentowane w przyszłym tygodniu. Chodzi tu przede wszystkim o urządzenia peryferyjne czekające w kolejce na port USB-C. Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard – wszystkie mają doczekać się nowych odsłon, które na dobre pożegnają złącze Ligthing. Czy pojawi się coś więcej? Przekonamy się za kilka dni!

Październikowe premiery Apple

Warto też przypomnieć, że w październiku do sklepów trafił nowy model iPada mini. 7. jego generacja może nie wprowadza rewolucyjnych zmian, ale będzie jednocześnie najtańszym urządzeniem wspierającym Apple Intelligence – sztuczną inteligencję, która w swojej pierwszej formie zadebiutuje już w poniedziałek, wraz z aktualizacjami iOS 18.1, iPadOS 18.1 i macOS Sequoia 15.1. Należy tu jednak przypomnieć, że AI nie będzie dostępne na premierę w krajach europejskich, w tym w Polsce.

W pierwszej kolejności rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję w wykonaniu Apple trafią wyłącznie do użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. W grudniu Apple Intelligence będzie dostępne po angielsku w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Południowej Afryce i Wielkiej Brytanii. Apple stoi jednak na stanowisku, że w 2025 r. usługa będzie udostępniana w kolejnych językach i na kolejnych rynkach. Co z Polską? Na nią nie ma raczej co liczyć... Nowe wersje systemów operacyjnych to na szczęście nie tylko Apple Intelligence. To także wiele poprawek i łatania błędów poprzedników. iOS 18 debiutował w dość kiepskiej formie i warto wypatrywać nowej aktualizacji, która zostanie udostępniona w poniedziałkowy wieczór. Tego dnia do użytkowników trafią również: