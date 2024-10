Na TEGO iPada mini czeka świat. Niestety, jeszcze sobie poczeka

iPad Mini to taki sprzęt, który z jednej strony jest "niszowy", z drugiej ma wierne grono odbiorców, którzy z niecierpliwością wyczekują jego odświeżenia. Może nie widać tego na co dzień -- ale wielu specjalistów korzysta z niego jako regularnego kompana, który wspomaga ich przy wykonywaniu pracy. Czy to muzyków, czy to pilotów -- czy to przedstawicieli jeszcze wielu innych zawodów.

Apple dopiero co odświeżyło iPada Mini. 7 generacja jest naprawdę solidnym sprzętem -- ale niczego mniej się po niej nie spodziewano. Wielu komentujących jednak zwraca uwagę szczególnie na jeden element: ekran.

Zdjęcie: Konrad Kozłowski

iPad Mini z ekranem OLED. Taka ma być 8. generacja tabletu

Wiele w sieci pojawiało się głosów, że mały tablet również zasługuje na wersję Pro. Taką z ekranem OLED, taką z układem Apple Silicon M3 czy M4, a także wsparciem dla zewnętrznych ekranów. I choć na tę chwilę trudno mi sobie wyobrazić scenariusz w którym wszystkie te postulaty zostaną spełnione, to Ross Young z Supply Chain Consultants twierdzi, że kolejna generacja tabletu doczeka się chociaż tego pierwszego: ekranu OLED.

Niestety, Young -- którego predykcje i analizy często się sprawdzają -- nie wdaje się w żadne szczegóły w tym temacie. Patrząc jednak na jego wieloletnie doświadczenie i wiele celnych zapowiedzi -- wielu może już teraz zacząć ostrzyć sobie na niego ząbki.

Gorsza wiadomość jednak jest taka, że jeżeli dotychczasowe informacje się potwierdzą, to na nowy iPad Mini z ekranem OLED jeszcze trochę poczekamy. Mówi się, że sprzęt ma trafić do sklepów dopiero w okolicach 2026 roku.