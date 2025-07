Blik ma awarię. Uważaj na zakupach

Jeśli na zakupach najczęściej jako formę płatności wybierasz Blika, albo masz w planach za moment zrobić komuś przelew Blikiem za zakupy, to lepiej się wstrzymaj i czytaj dalej, żeby oszczędzić sobie problemów. Blik ma sporą awarię, a utrudnienia dotykają wielu funkcji popularnego systemu płatności.

Uwaga użytkownicy Blika – niektóre funkcję mogą nie działać poprawnie

W serwisie Downdetector i polskich mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo zgłoszeń awarii Blika, która rozpoczęła się tuż przed godziną 14:00. Użytkownicy wielu banków zgłaszają problemy z płatnościami (stacjonarnie i internetowo) oraz przelewami na numery telefonu do innych kont. W niektórych przypadkach pieniądze znikają gdzieś po drodze, a odbiorca nie otrzymuje przelewu pomimo pobrania pieniędzy z konta.

Źródło: Depositphotos

Blik w momencie pisania tego tekstu nie odniósł się do sprawy, więc nie wiadomo, jakie podłoże miała ta awaria. Wiele wskazuje jednak na to, że sytuacja powoli wraca do normy, ale wciąż pojawiają się pojedyncze zgłoszenia. Czego więc lepiej unikać? Wstrzymaj się przed przelewami przez Blik i płatnościami – zarówno w sklepach online, jak i stacjonarnych. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można uznać, że operatorzy płatności oraz bank poradzą sobie odpowiednio z zagubionymi w eterze przelewami, wykonanymi podczas awarii, ale lepiej dmuchać na zimne i przez najbliższy czas ograniczyć używanie Blika.

Skoro jednak jesteśmy w temacie polskiego systemu płatności, to wspomnę tylko, że trwa akcja Poczuj chemię do Blika– można nie tylko zgarnąć 100 zł za wykonanie trzech płatności Blikiem zbliżeniowym, ale też symboliczną złotówką wesprzeć organizację non-profit zajmującą się popularyzowaniem nauki pośród najmłodszych.