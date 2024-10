Zrujnowali Apple niespodziankę. YouTuber pokazał nowy komputer kilka tygodni przed premierą

Apple robi co tylko w ich mocy, by trzymać w niepewności aż do oficjalnych zapowiedzi ich sprzętów. Jednak coraz częściej okazuje się to niewykonalne. Internet zalewany jest wszelkiej maści plotkami. Tym razem jednak sprawy poszły o krok dalej -- i poza lawiną plotek, mamy też materiał na którym rzekomo pokazany jest najnowszy MacBook Pro. Ponadto pojawiły się także benchmarki.

MacBook Pro M4: unboxing na kilka tygodni przed oficjalną premierą

Mówi się, że Apple jeszcze w październiku zaprosi nas na konferencję, podczas której zaprezentowane zostaną MacBooki Pro M4. Z dotychczasowych informacji wynika, że ich oficjalna premiera planowana jest na przełom października i listopada. Jednak na kilka tygodni przed oficjalną premierą do sieci trafiło wideo, na którym rzekomo oglądamy unboxing ich nadchodzącego komputera.

Materiał został zamieszczony przez rosyjskiego YouTubera, który w sieci znany jest pod pseudononimem Wylsacom, to pełny unboxing komputera, który rzekomo jest MacBookiem Pro M4, który Apple ma zapowiedzieć w ciągu najbliższych kilku tygodni.

W materiale widać pudełko, które pierwszy raz mogliśmy oglądać już kilka tygodni temu. Tym jednak co budzi wątpliwości jest... tapeta. Apple znane jest z tego, że z każdą generacją komputerów, wyróżniają je innymi tapetami. Na wspomnianym materiale jednak widnieje cały czas ta sama grafika, którą wykorzystywano przy okazji komputerów z procesorami M3.

Komputer, poza układem M4 (z 10 rdzeniami CPU oraz 10 rdzeniami GPU), ma oferować 512 GB pamięci na dane oraz 16 GB RAM. Ponadto sprzęt ma posiadać trzy porty Thunderbolt 4, HDMI oraz czytnik kart SD. Obecna generacja komputerów MacBook Pro z M3 oferuje dwa porty Thunderbolt 4 oraz 8 GB pamięci ram w podstawowym modelu. Wielu użytkowników i potencjalnych klientów ma zatem nadzieję, że w najnowszej generacji Apple podwoi ilość pamięci operacyjnej w podstawowej wersji komputera MacBook Pro.

MacBook Pro M4 w pierwszych benchmarkach

Poza samym materałem na YouTube, Wylsacom zrobił także test w Geekbenchu. I jeżeli to nie jest żadna ściema, a faktyczny model komputera który Apple za kilka tygodni wprowadzi do sprzedaży, to w benchmarkach wygląda on dość obiecująco. Wynik dla pojedynczego rdzenia to 3864, zaś dla wielu rdzeni: 15288 -- zaś sam komputer na stronie oprogramowania identyfikowany jest jako Mac16,1. Jak sprzet wypada na tle dotychczasowego modelu? Cóż - jest lepiej -- MacBook Pro M3 osiągnął wynik, kolejno, 3000 oraz 11800. Ale MacBook z M3 posiada mniej rdzeni CPU, zatem różnica ta nie powinna być dla nikogo wielkim zaskoczeniem.

Jeżeli wszystkie te informacje się potwierdzą - szykuje się naprawdę fajny sprzęt w podstawowej konfiguracji. Pod znakiem zapytania stoi jednak jego cena: czy Apple podniesie stawkę za podstawowy model, czy takowy pozostanie bez zmian? Dowiemy się już niebawem -- prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu.