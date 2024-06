Apple TV+ stale poszerza swoja bibliotekę seriali. W ostatnich tygodniach gigant zapowiedział kilka ciekawie zapowiadających się produkcji — m.in. "Bad Monkey" czy "Uznany za niewinnego". Teraz do zestawu dołącza kolejna produkcja, która ma łączyć trzymający w napięciu thriller z... komedią.

"Ziemia kobiet" — nowy serial Apple TV+ z Evą Longorią w roli głównej

Eva Longoria, którą wielu widzów kojarzyć może z megahitu "Gotowe na wszystko", tym razem wcieli się w typową mieszkankę Nowego Jorku. Typową, do czasu, kiedy okazuje się że przez machlojki jej męża rodzinę zaczynają ścigać bandyci. Chcąc zadbać o swoje bezpieczeństwo wraz z matką (w tej roli znana z "Volver" Carmen Maura) i córką uciekają do rodzinnej miejscowości tej pierwszej. Na miejscu okazuje się, że rodzina skrywa wiele tajemnic, które jako widzowie będziemy poznawać krok po kroku — i jak obiecują twórcy, nie raz nas one zaskoczą.

Podobnie jak dwie inne produkcje zapowiedziane przez Apple TV+, ta również oparta będzie na bazie bestesllerowej powieści o tym samym tytule. Stery showrunnera obejmie Ramon Campos, a w produkcji wspomogą go Gema R. Neira oraz Paula Fernandez.

"Ziemia kobiet" - kiedy premiera nowego serialu? Ile będzie miał odcinków?

Pierwsze dwa odcinki serialu "Ziemia kobiet" zadebiutują w katalogu Apple TV+ już 26 czerwca. Kolejne cztery będziemy dostawać co tydzień, a finał serii planowany jest na 24 lipca. Całość ma zamykać się w mini-serii, na którą złoży się sześć odcinków.