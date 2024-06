Netflix oficjalnie zatwierdził produkcję filmu kontynuującego historię rodziny Shelby z serialu Peaky Blinders, podał Deadline, co wywołało ogromne poruszenie wśród fanów. Reżyserem niezatytułowanego jeszcze filmu został Tom Harper, który jest doskonale zaznajomiony z klimatem serii, ponieważ wcześniej reżyserował drugą połowę pierwszego sezonu.

Film Peaky Blinders na Netflix. Cilian Murphy powróci

Cillian Murphy, który powróci do roli lidera birminghamskiego klanu, Tommy'ego Shelby'ego, wyraził swoją radość z powrotu do tej postaci. Stwierdził: "Wydaje się, że Tommy Shelby nie skończył ze mną. To bardzo satysfakcjonujące móc ponownie współpracować ze Stevenem Knightem i Tomem Harperem przy filmowej wersji Peaky Blinders. To jest coś dla fanów."

Produkcja filmu ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, a za scenariusz odpowiada twórca "Peaky Blinders" Steven Knight, co na pewno jest dobrą wiadomością dla każdego fana. Producentami filmu są Caryn Mandabach, wspomniany Knight, Murphy oraz Guy Heeley, a wśród producentów wykonawczych znajdują się Harper, David Kosse, Jamie Glazebrook, Andrew Warren i David Mason. Film powstanie we współpracy z BBC Film.

Szczegóły fabuły i pełna obsada są na razie trzymane w tajemnicy, choć Knight wcześniej wspominał, że historia filmowa będzie osadzona podczas II wojny światowej. Harper wspomina, że kiedy reżyserował Peaky Blinders ponad dekadę temu, nikt nie przewidywał, jak wielki sukces odniesie serial, ale wyczuwał, że w chemii obsady i pisarstwie kryje się coś wybuchowego.

Steven Knight dodał: "Jestem autentycznie podekscytowany, że ten film wreszcie powstaje. Będzie to eksplozja w historii Peaky Blinders. Pełne wybuchowe Peaky Blinders na wojnie."