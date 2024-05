Apple TV+ może nie jest tak płodne ze swoimi premierami jak konkurencja, ale jedno trzeba im przyznać. Wszystkie ich produkcje trzymają poziom. Nie wszystkie co prawda są równie wybitne jak "Ted Lasso" czy "Rozdzielenie", ale widać w nich odpowiednio wysokie budżety i jakość wykonania, której u konkurencji często nie uświadczymy. Dlatego też każda zapowiedź ich nowego projektu budzi tak wiele emocji. Teraz cicha gwiazda serwisów streamingowych zapowiada nowy projekt. Ponownie stawia na adaptację — tym razem uwielbianej powieści Carl Hiaasen "Bad Monkey".

Bad Monkey. Źródło: Apple TV+

"Bad Monkey" - oto nowy serial Apple TV+

"Bad Monkey" to komediowy serial, który rozplanowany został na 10 odcinków. W rolę producenta wcieli się Bill Lawrence (ten sam, któremu zawdzięczamy "Teda Lasso"), a w rolach głównych zobaczymy Vince'a Vaughna, L.Scotta Caldwella, Roba Delaneya, Meredith Hagner oraz Natalie Martinez.

https://www.youtube.com/watch?v=O8Th-H1kN1o&

Historia "Bad Monkey" to opowieść o perypetiach Andrewa Yancy'ego, który po wielu latach pracy w policji został inspektorem sanitarnym. Rozpoczyna się w momencie, gdy nasz bohater staje się świadkiem dość niecodziennej sytuacji: wyłowienia ludzkiego ramienia przez odwiedzających malowniczą Florydę turystów. Andrew ma nadzieję, że jeżeli uda mu się rozwikłać tajemnicę stojącą za morderstwem, będzie mógł on powrócić do pracy w policji. Zadanie to nie będzie należało do łatwych — a co więcej, na jego drodze stanie pewien złośliwy małpiszon.

Bad Monkey. Źródło: Apple TV+

"Bad Monkey" - premiera już latem!

Premiera nowego serialu Apple TV+ jeszcze tego lata. Dwa premierowe odcinki pojawią się w katalogu Apple TV+ już 14 sierpnia. Kolejne będą debiutowały w każdą środę, aż do początku października. Zapowiada się znakomite widowisko i... może polscy wydawcy zainteresują się do tego czasu wydaniem u nas powieści. Bowiem to jedna z książek Carla Hiaasena która nigdy oficjalnie nie trafiła na nasz rynek.