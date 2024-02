A jednak się da! Apple wprowadza funkcję, która powinna być standardem

Apple wprowadza aktualizację do swoich gogli Apple Vision Pro. Oprócz wyeliminowania kilku błędów, visionOS w wersji 1.0.3 wprowadza funkcję, która pozwoli zaoszczędzić na wizycie w Apple Store w momencie, w którym zapomnimy hasła do tego sprzętu.

Apple Vision Pro to bez wątpienia jeden z najbardziej interesujących debiutów ostatnich miesięcy. Premiera urządzenia oznacza nowy rozdział w historii firmy, która wkracza na nieznane dotąd terytorium. Gogle spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem ze względu na swoje imponujące możliwości, ale nie brakuje też głosów krytyki. Głównym zarzutem jest niedoskonałość systemu operacyjnego, który nie spełnia wszystkich oczekiwań użytkowników. Krytycy zwracają też uwagę na politykę Apple, która utrudnia np. współdzielenie gogli.

Kilka dni temu okazało się, że zapomnienie hasła do Apple Vision Pro może całkowicie uniemożliwić korzystanie z urządzenia. Serwis Bloomberg, powołując się na relacje użytkowników i wpisy na oficjalnych forach pomocy technicznej Apple, informował, że nie ma możliwości łatwego zresetowania hasła. Nie można też wymusić na goglach przywrócenia ustawień fabrycznych.

Początkowo Apple zalecało wysyłanie gogli do serwisu w celu wyzerowania. Zaktualizowane wytyczne dają użytkownikom możliwość odwiedzenia stacjonarnego sklepu Apple, gdzie technicy przy użyciu specjalnego oprogramowania przywrócą ustawienia fabryczne urządzenia. Alternatywą było użycie specjalnej przejściówki, Developer Strap, która umożliwia podłączenie Vision Pro do komputera przez USB-C. Problem w tym, że przejściówka jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych członków płatnego programu Apple Developer Program, i to tylko w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo Developer Strap kosztuje 300 dolarów. To spora cena za możliwość samodzielnego wyzerowania gogli w przypadku zapomnienia hasła lub innego błędu uniemożliwiającego korzystanie z urządzenia.

Apple Vision Pro bez hasła? To już nie problem. Firma udostępnia aktualizację

Jeszcze kilka dni temu wszyscy zastanawiali się nad tym, kiedy Apple zabierze głos w sprawie. Choć oficjalnego komunikatu nie ma, mamy nową wersję visionOS, która właśnie trafiła do użytkowników. Aktualizacja z numerkiem 1.0.3 wprowadza możliwość przywrócenia do ustawień fabrycznych urządzenie w sytuacji, w które zapomnimy hasła/pinu do ich odblokowania. Warto jednak zaznaczyć, że reset gogli nie zdejmuje z nich blokady aktywacji, tak więc nawet jeśli trafiłyby one w niepowołane ręce, nie powinno to stanowić problemu. Do odblokowania wciąż potrzebne będzie Apple ID.