Apple robi z ludzi idiotów. Oto co trzeba zrobić, gdy zapomnisz hasła

Gogle Apple Vision Pro do sprzedaży trafiły w miniony piątek i w sieci nie brakuje relacji z ich użytkowania. Choć wielu zachwyca się ich działaniem, niektórzy krytykują Apple za dziwne rozwiązania. Jedno z nich dotyczy sytuacji, w której użytkownik zapomni hasła do nowego sprzętu.

Apple Vision Pro to jedna z najciekawszych premier ostatniego czasu. To także ważny dzień w historii Apple - premiera zupełnie nowego sprzętu, z którym firma wcześniej nie miała zbyt wiele styczności. Zachwytów nad jego możliwościami nie brakuje. Nie brakuje też słów krytyki - głównie w stronę systemu operacyjnego który nie do końca spełnia oczekiwania użytkowników. Krytykowana jest też polityka Apple, np. co do faktu, że Apple Vision Pro nie oferują łatwego sposobu na współdzielenie gogli. Teraz okazuje się, że sprzęt może okazać się bezużyteczny w momencie, w którym z jakiegoś powodu zapomnimy do niego hasła.

Jak informuje serwis Bloomberg, powołując się na doniesienia użytkowników Apple Vision Pro oraz z wpisów na oficjalnych forum pomocy technicznej Apple, że w momencie, w którym zapomnimy hasła do nowych gogli, nie ma możliwości łatwego jego zresetowania. W tej sytuacji nie ma też możliwości wymuszenia na urządzeniu przeprowadzenia resetu do stanu fabrycznego, co pozwoliłoby na zresetowanie hasła i ponowną konfigurację sprzętu. Początkowo, pomoc techniczna Apple informowała, że gogle trzeba odesłać do Apple, gdzie zostaną wyzerowane. W zaktualizowanych wytycznych jest teraz informacja, że użytkownicy mogą przyjść do jednego ze sklepów stacjonarnych Apple, gdzie technicy korzystając z oprogramowania typu konfigurator wyzerują gogle, co wymusi ponowną instalację systemu visionOS pozwalającą na ponową ich konfigurację od zero.

Kuriozalna polityka Apple. Zapomniałeś hasła do sprzętu za ponad 15 tys. złotych? Zapraszamy do salonu lub zakupu drogiej przejściówki

Jednak wizyta w jednym ze stacjonarnych sklepów Apple Store nie jest jedyną opcją na wyzerowanie urządzenia. Apple Vision Pro mogą być podłączone do komputera Mac, ale wymagają odpowiedniej przejściówki... Developer Strap, bo tak nazywa się nowy kabel, umożliwia deweloperom łatwiejsze tworzenie bardziej wymagających aplikacji i gie na system visionOS. Problem w tym, że przejściówka dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników płatnego programu Apple Developer Program, i to tylko w Stanach Zjednoczonych. Ale to nie koniec atrakcji. Developer Strap kosztuje 300 dolarów i tyle też trzeba wydać, by nie musieć odwiedzać Apple Store w przypadku zapomnianego hasła lub innego błędu uniemożliwiającego korzystanie z Apple Vision Pro.

Co na to Apple? Na ten moment milczy, można jednak podejrzewać, że w którejś z kolejnych wersji visionOS wprowadzone zostaną zmiany, które ułatwią możliwość zresetowania Vision Pro w momencie, w którym ktoś zapomni do nich hasła lub przestały działać. Konieczność wizyty w Apple Store wydaje się kuriozalna, tym bardziej, że niektóre kraje - w tym Polska - wciąż nie posiadają stacjonarnych sklepów Apple. W naszym kraju działają jedynie autoryzowani sprzedawcy oraz autoryzowane serwisy, które być może pomogłyby w tej sytuacji, ale obawiam się, że obecnie nic nie pomogą - przecież Apple Vision Pro nie są oficjalnie dostępne poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli więc kupiliście gogle podczas weekendowego wypadu do Ameryki, nie zapomnijcie swojego hasła do tego urządzenia - lepiej dmuchać na zimne.