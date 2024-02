Premiery tygodnia - co obejrzeć w kinie i online? Nowe seriale i filmy

Bracia ze stali

Film opowiada historię surowego teksańskiego ojca, który jest głową rodu Von Erich. Chce, aby jego synowie odnieśli sukces w sporcie, czego sam nie zdołał osiągnąć. Jednak za kulisami wrestlerskich widowisk, które w latach 80. oszalały w Ameryce, kryją się brutalne treningi, złamane charaktery, przekreślone marzenia i poturbowane braterskie relacje. Rodzicielskie ambicje okazują się przekleństwem dla synów, gdyż na Von Erichów spada cios za ciosem. Teraz pytanie brzmi, czy ci niezwyciężeni dotąd bracia zdołają uniknąć wiszącego nad nimi fatum?

Od 16 lutego w kinach

Madame Web

W najnowszym filmie z uniwersum "Spider-Mana" od Sony przenosimy się w świat jednej z najbardziej enigmatycznych postaci Marvela - Madame Web. Tym razem historia skupia się na Cassandrze Webb, ratowniczce medycznej pracującej na Manhattanie, w którą wciela się Dakota Johnson. Kobieta odkrywa, że posiada niezwykłe zdolności jasnowidzenia. Jej uwagę przykuwają trzy młode kobiety, których przyszłość ukazuje jej w niezwykłym świetle - pod warunkiem, że dożyją tego momentu. Madame Web staje przed zadaniem ochrony tych kobiet i poprowadzenia ich przez niebezpieczne wyzwania, które mogą kształtować ich losy oraz przyszłość samego uniwersum Marvela. Zobaczymy, na ile ten świat będzie połączony z MCU.

Od 16 lutego w kinach

Sami swoi. Początek

W prequelu "Samych swoich" przenosimy się do czasów, gdy Pawlak i Kargul byli sąsiadami we wsi na Podolu, zanim trafili na Ziemię Odzyskaną. Już wtedy ich sąsiedztwo było wybuchowe. Wedle dystrybutora film to barwna opowieść, w której drobne złośliwości splatają się z życiowymi kamieniami milowymi.

Bob Marley: One Love

W najnowszym filmie biograficznym muzyka odkryjemy historię życia i legendy reggae, która stała się symbolem miłości i jedności dla pokoleń. Produkcja, która wnosi na ekran opowieści o przeciwnościach losu, to owoc współpracy z rodziną Marleyów. Reżyserem tej historii jest Marcus Green, a w roli ikony reggae zobaczymy utalentowanego Kingsleya Ben-Adira, znanego między innymi z roli w serialu "Peaky Blinders".

Od 16 lutego w kinach

Nowy styl

W serialu zanurzymy się w dramatycznej historii rozgrywanej podczas II wojny światowej, gdy Paryż jest okupowany przez nazistów. Na ekranie pojawi się Ben Mendelsohn, który wcieli się w postać Christiana Diora, słynnego francuskiego projektanta mody. Juliette Binoche zagra Coco Chanel, rywalkę Diora, a John Malkovich wcieli się w Luciena Lelonga, innego znanego projektanta. W rolę redaktorki naczelnej Harper’s Bazaar wcieli się Glenn Close. Scenariusz, produkcję i reżyserię serialu powierzono Toddowi A. Kesslerowi.

Od 16 lutego na Apple TV+

Dom ninja

Czy ninja nadal są aktywni w dzisiejszej Japonii? To pytanie, które stawiają sobie wielbiciele tajemniczych mistrzów. Netflix przygotował niekonwencjonalny serial, po którym możemy spodziewać się nietypowej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Serial, którego reżyserem jest Dave Boyle, a do którego scenariusz napisali Masahiro Yamaura, Kota Oura i Kanna Kimura, obiecuje mieszankę szpiegowskiego napięcia z tajemnicą świata ninja. W centrum historii znajduje się niezwykła rodzina, której członkowie są częścią długiej tradycji ninja. Przyszłość tej dynastii i jej związki ze współczesną Japonią stają pod znakiem zapytania.

Od 15 lutego na Netflix