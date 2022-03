Apple zaprasza na wiosenną konferencję Peek Performance

iPhone SE drugiej generacji

Czego możemy się spodziewać na prezentacji? Z pewnością głównym punktem programu będzie iPhone SE 3. generacji. Najmłodszy spośród iPhone'ów ma doczekać się modemu 5G, co czynić go będzie najbardziej przystępnym cenowo smartfonem Apple obsługującym nowe prędkości. Dotychczasowe przecieki sugerują także, że firma nie zdecyduje się na drastyczną zmianę wyglądu samego urządzenia. Ten wciąż ma bazować na dotychczasowym modelu, a zmiana konstrukcji ma nastąpić dopiero za dwa lata. To wtedy mamy też pożegnać przycisk Początek, który pełni jednocześnie funkcję bezpieczeństwa w postaci Touch ID.

Wiosenna konferencja Apple już 8 marca. Co tym razem szykuje Tim Cook?

Jednak Apple to nie tylko iPhone. Wiele wskazuje, że w przyszłym tygodniu firma zaprezentuje również odświeżonego iPada Air. Piąta generacja tabletu to kontynuacja wyglądu obecnego modelu. Zmienią się jedynie podzespoły, choć nie wiadomo czy konstruktorzy i projektanci z Cupertino zdecydują się na układ M1 czy jednak umieszczą w nim czip A15 Bionic. Tak jak sugerowały to dotychczasowe plotki.

Niewykluczone również, że w przyszłym tygodniu Apple pokaże nowe komputery. Od dłuższego czasu mówi się, że Amerykanie przygotowują się do odświeżenia linii MacBook Air, która ma iść w ślady zeszłorocznych MacBooków Pro i zaoferować użytkownikom nowy wygląd i jeszcze lepsze osiągnięcia - dzięki wykorzystaniu układów M2. Pojawiały się też plotki związane z macami mini - te również miałyby otrzymać lepsze podzespoły, w tym układ z układem M1 Pro.

24-calowe komputery iMac

Nie można też zapominać o 27-calowym iMacach, które wciąż czekają w kolejce na odświeżenie wyglądu. 24-calowy model w 2021 r. doczekał się całkowicie nowego designu. Czy w tym roku podobny los spotka jego większego brata? Wszystkiego dowiemy się już w przyszłym tygodniu.

Do zobaczenia 8 marca, punkt 19:00! Wiosenną konferencję Apple będziemy śledzić na żywo.