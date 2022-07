Tegoroczne WWDC Apple przyniosło zapowiedzi dwóch nowych komputery napędzanych autorskim układem Apple M2. Pierwszy, który trafił do sprzedaży był MacBook Pro - ten w sklepach pojawił się w zeszły piątek (24 czerwca). Pozostało nam więc czekać na premierę odświeżonego modelu MacBooka Air.

MacBook Air z układem Apple M2 w przedsprzedaży już w przyszłym tygodniu

Jeśli wierzyć informacjom podanym przez MacRumors, MacBook Air 13,6 cali z układem M2 w przedsprzedaży pojawi się w piątek 8 lipca - tradycyjnie o godzinie 14:00. Tydzień później (15 lipca) będzie dostępny w sklepach. W najdroższej konfiguracji MacBook Air z układem Apple M2 z 8-rdzeniowym CPU, 10‑rdzeniowym GPU i 16‑rdzeniowym systemem Neural Engine może kosztować nawet 14799 zł. To cena z 24 GB pamięci RAM i 2 TB pamięci masowej SSD. Podstawowy model z 8-rdzeniowym CPU

8-rdzeniowym GPU, 8 GB pamięci RAM i 256 GB SSD w polskim Apple Store wyceniony został na 6999 zł. Decydując się na zakup wersji z 8-rdzeniowym CPU, 10-rdzeniowym GPU, 8 GB RAM i dyskiem 512 GB trzeba zapłacić 8799 zł. Komputer jest dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: północ, księżycowa poświata, gwiezdna szarość i srebrny.

MacBook Air z układem M2 to przede wszystkim nowy wygląd komputera zbliżony do 14 i 16 calowych MacBooków Pro z zeszłego roku. Posiada 13,6-calowy ekran Liquid Retina o rozdzielczości 2560 x 1664 pikseli z wcięciem na FaceTime HD 1080p. Komputer wyposażony jest w port MagSafe 3 do ładowania gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz dwa porty Thunderbolt / USB 4 obsługujące ładowanie, DisplayPort, Thunderbolt 3 (do 40 Gb/s), USB 4 (do 40 Gb/s) i USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s). Bateria o mocy o mocy 52,6 Wh ma pozwolić na 18 godzin odtwarzania filmów i seriali w aplikacji Apple TV lub 15 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu. W zależności od wybranego modelu, w zestawie znajdziecie zasilacz USB‑C o mocy 30 W (w wersji z 8-rdze­niowym GPU) lub zasilacz z dwoma portami USB‑C o mocy 35 W (w wersji z 10-rdze­niowym GPU i 512 GB pamięci masowej).