Gigant z Cupertino szykuje na ten rok aż trzy nowe modele Apple Watch - kolejny główny model z numerkiem 8 w nazwie, specjalną wersję dla sportowców oraz drugiej generacji SE - i to właśnie na tym ostatnim się teraz skupimy. LeaksApplePro, zaufane źródło przecieków w sprawie Apple, udostępniło kilka ciekawych informacji na temat tegorocznego zegarka.

Specyfikacja Apple Watch SE 2022. Skok jakościowy

Wiele wskazuje na to, że Apple Watch SE 2022 będzie posiadał wbudowany szybszy procesor S7, który Apple produkuje specjalnie dla Apple Watch Series 7 i który jest dużo lepszy niż S5 z Apple Watcha SE pierwszej generacji. Jest to całkiem zrozumiała decyzja, raczej bez większych zaskoczeń.

Raport LeaksApplePro ujawnia również, że Apple Watch SE 2022 ma zostać wyposażony w nowy głośnik wyższej jakości, a także nowy czujnik tętna, który pozwoli ulepszyć funkcję EKG. Projekt samego zegarka nie doczeka się jednak żadnych zmian - koperta będzie identyczna jak w przypadku zegarków SE nowej generacji, również pod względem jej rozmiarów - 40 mm lub 44 mm.

W kwestii wielkości koperty, mogą nadejść pewne zmiany. Apple Watch Series 8 według niektórych doniesień ma zaoferować wielkości 41 mm oraz 45 mm. Obecne koperty jednak są sprawdzone i funkcjonalne - a dodatkowo wszelkie etui na wyświetlacz, opaski czy cokolwiek innego będzie w 100% kompatybilne z nowym modelem, jeśli zdecydujecie się na wymianę.

Apple Watch SE 2022 z Always On Display

Według raportu Apple uaktualni ekran Watch SE 2022, aby umożliwić stałą funkcjonalność wyświetlania na poziomie sprzętowym bez żadnych sztuczek programowych. Apple Watch Series 5 korzystał już z ekranu LTPO OLED firmy LG i fakt, że Always On Display nie jest dostępny w zegarku SE pierwszej generacji jest jego największą wadą.

Co jednak ciekawe, Apple Watch Series 5 i nowsze, wraz z SE mają panel LTPO, który nie tylko pozwala na korzystanie ze zmiennej częstotliwości odświeżania, ale także umożliwia tryb Always On Display, SE pierwszej generacji teoretycznie jest w stanie mieć tę funkcjonalność. Sporo osób uważało, że Apple może pewnego dnia włączyć to za pomocą aktualizacji oprogramowania - to oczywiście nigdy nie nadeszło i tym bardziej już nie nadejdzie.

Ile będzie kosztował Apple Watch SE 2022?

W kwestii kosztów produkcji, raport zdradza, że cena Apple Watch SE 2022 podobno nie pozostanie taka sama, jak próg startowy jego poprzednika. Ceny nowego zegarka mają zaczynać się od 299 USD, czyli niecałe 1400 zł. Wydaje się to rozsądna cena, jednak najniższy próg oznacza kopertę 40 mm, najzwyklejszą opaskę i brak Cellular - a nadal jest to skok cenowy względem poprzedniego SE, który startował od 279 USD.

Zdaje się więc, że Apple w przypadku Apple Watch poszło tą samą drogą, co przy iPhone’ach. Lepsze podzespoły idą w parze z wyższą ceną - i chociaż nadal jest to niższa cena niż w przypadku najdroższych serii, trzeba będzie się mocno zastanowić, jak bardzo opłaca się zakup zegarka SE i czy nazwa “budżetowa seria” nadal jest aktualna. Niesmak wzbudza również kwestia Always On Display, co powinno być dostępne już w poprzednim modelu SE.

Mimo wszystko, dla wielu osób może to być kusząca propozycja - szczególnie dla ludzi, którzy nie mieli wcześniej styczności z Apple Watchem. Skusicie się na któryś z tegorocznych zegarków kalifornijskiej firmy? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: iDrop News/LeaksApplePro