Apple zmiażdżył konkurencję, ten produkt firmy nie ma sobie równych

Counterpoint Research przygotował raport dotyczący rynku smartwatchy w 4 kwartale 2020 roku. Wyniki nie powinny nikogo zaskakiwać, bo choć Samsung od wielu lat inwestuje w kolejne urządzenia, a ostatnio jak grzyby po deszczu pojawiają się kolejne smartwatch popularnych producentów smartfonów, to Apple zgarnęło prawie połowę światowego rynku.

W czwartym kwartale 2020 roku Apple Watch miał udział w rynku na poziomie 40%, a jego najbliższy rywal – Samsung, jedynie 10%. Obu firmom „urosło”, jednak to Apple zanotowało wzrost z 34% do 40%, w tym samym czasie (czyli względem analogicznego okresu wcześniejszego roku) udział w rynku Samsunga zwiększył się z 9% do 10%. Ogólna sprzedaż smartwatchy jednak nieco spadła z uwagi na pandemię koronawirusa, która dotknęła chyba każdą gałąź branży elektronicznej, która nie zajmuje się pracą i nauczaniem zdalnym. Trzeci w zestawieniu jest Huawei z 8%, za nim natomiast Fitbit z 7%.