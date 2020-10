Apple Watch SE – recenzja po miesiącu. Polubiliśmy się, ale dopiero gdy zaczął działać

W tej chwili za pośrednictwem Apple Watcha podglądam też grono ćwiczących z zegarkiem znajomych. I z jednej strony daje to dodatkową motywację, ale z drugiej… za każdym razem gdy podglądam w ten sposób kolegów i koleżanki myślę sobie, że to już trochę za dużo. Samo podglądanie, bo powiadomienie o zakończonych przez nich treningach i tak mam domyślnie wyłączone.

Apple Watch SE — początki były trudne, bo Apple nie zawsze działa

Nie ukrywam że pierwszych chwil z Apple Watch SE nie wspominam jakoś zjawiskowo. Urządzenie zirytowało mnie już kilka minut po wstępnej konfiguracji, kiedy powiadomienia o połączeniach przychodzących po prostu nie działały. Mimo zmiany opcji, ba, mimo pozostawienia tych samych ustawień przy jednej próbie połączenia zegarek wibrował, za drugim dawał sygnał dźwiękowy, a za trzecim kompletnie milczał. Dopiero przywrócenie go do ustawień fabrycznych sprawiło, że zaczął działać jak należy. W pierwszych wrażeniach z Apple Watch SE wspominałem też, że nie działa mi funkcja automatycznego odblokowywania komputera, gdy zegarek jest w pobliżu. Po kilku godzinach walki, kilkudziesięciu próbach i sam już nie wiem którym zrobieniu tych samych czynności załapało. I działa do tej pory, rozleniwiając mnie do granic. Po drodze pojawiły się też turbulencje z obsługą aplikacji Dom, ale to już był większy problem HomeKita niezależny od samego zegarka. Ten kłopot też udało się w końcu zażegnać.

…ale te wszystkie przykłady pokazują, że mity o niezawodności i idealnym działaniu sprzętów Apple można sobie włożyć między bajki. Bo nie są nieskazitelne. Pewnego dnia też w aplikacji Aktywność mój przyjaciel, którego wyniki mogę tam obserwować, miał 0% aktywności, mimo że zawsze zamyka wszystkie okręgi. Drugiego dnia – to samo. Zaniepokojony (bo przecież to nie jest możliwe, by zapomniał zegarka drugi dzień z rzędu ;) zapytałem o co chodzi — ale okazało się, że to po prostu błąd nowego watchOS, u niego moje dane też przestały się wyświetlać. Dopiero aktualizacja do kolejnej wersji mobilnego systemu sprawiła, że wszystko wróciło do normy.