Mi Band 5 czy Mi Watch Lite – który sprzęt Xiaomi wybrać?

Wygląd i wykonanie

Mi Watch Lite i Mi Band 5 to dwa zupełnie inne urządzenia, których wizualnie nie łączy absolutnie nic. Xiaomi od wielu lat tworzy swoje opaski fitness bazując na tym samym projekcie „pastylki” wciskanej do gumowego paska. Mi Watch Lite natomiast jest plastikowym zegarkiem kształtem koperty przypominającym nieco Apple Watch i jest dużo większy od opaski. Dysponuje jednak dużo twardszym, mniej elastycznym paskiem, przez co gorzej układa się na nadgarstku. Mi Band 5 jest też dużo lżejszy – sama pastylka waży 11,9 grama, zegarek bez paska natomiast 21 gramów.

Ekran

Tańszą opaskę wyposażono w lepszy ekran. Mi Band 5 posiada wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,1 cala i rozdzielczości 126 na 294 piksele. Mi Watch Lite natomiast IPS TFT o przekątnej 1,4 cala i rozdzielczości 320 na 320 pikseli. Odbija się to przede wszystkim na widoczności w dużym świetle, ale da się też zauważyć, że kolory w Mi Band 5 są bardziej nasycone, a kąty widzenia lepsze. Jeśli jednak spojrzeć na aspekt praktyczny, to wygrywa Mi Watch Lite, którego większy ekran jest dużo wygodniejszy w obsłudze, szczególnie jeśli macie większe palce, które podczas nawigowanie po systemie będą zakrywać większość informacji wyświetlanych przez opaskę. Na plus dla Mi Watcha Lite natomiast system automatycznego dostosowywania jasności ekranu, w Mi Band 5 trzeba to robić ręcznie.