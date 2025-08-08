Te oferty sprawią, że zapomnisz, co to brak internetu!

Wielokrotnie dzieliłem się już z Wami twardymi danymi, z których wynikało, że abonamenty komórkowe z zobowiązaniem na 2 lata, są najcześciej wybierane przez klientów telekomów w Polsce. Aktualnie najtańszy kosztuje 40 zł, ale zawiera zaledwie 6 GB transferu danych. Pokażę Wam dziś tańsze oferty z dużo większym limitem internetu.

Będą to oferty do telefonu za maksymalnie 35 zł miesięcznie, zawierające nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz limit transferu danych na poziomie minimum 50 GB w miesiącu (około 10 GB w roamingu UE).

Wystarczająco, by nie martwić się o transfer danych w telefonie na tyle, by nawet nie musieć za każdym razem przełączać się na WiFi, gdzie to tylko możliwe.

Dla ułatwienia, zestawienie podzieliłem na zasięgi operatorów, z których na dziś na pewno korzystacie.

Tanie oferty w zasięgu Orange

W zasięgu Orange znalazłem dla Was cztery takie oferty, według kolejności na zrzucie ekranu są to:

abonament komórkowy w nju mobile (umowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia) za 31 zł miesięcznie z limitem 60 GB transferu danych (120 GB po pół roku, 150 GB po roku i 180 GB po dwóch latach stażu,

subskrypcja komórkowa w nju mobile (bez żadnej umowy) za 31 zł miesięcznie z limitem 60 GB transferu danych (120 GB po pół roku, 150 GB po roku i 180 GB po dwóch latach stażu - różni się od abonamentu opcją zamówienia wirtualnej karty eSIM,

oferta na kartę w Orange (bez żadnej umowy) za 35 zł miesięcznie z limitem 50 GB transferu danych,

subskrypcja komórkowa Orange Flex (bez żadnej umowy) za 35 zł miesięcznie z limitem 75 GB transferu danych - dodatkowa karta SIM/eSIM z tym samym numerem za darmo.

Tanie oferty w zasięgu Play

W zasięgu Play jest to aż sześć ofert, które mieszczą się w naszych kryteriach, dla przejrzystości podzieliłem je więc na dwa zrzuty:

subskrypcja komórkowa w PR1V (bez żadnej umowy) za 35 zł miesięcznie z limitem 150 GB transferu danych,

oferta na kartę w Mobile Vikings (bez żadnej umowy) za 30 zł miesięcznie z limitem 80 GB transferu danych,

oferta na kartę w Mobile Vikings (bez żadnej umowy) za 35 zł miesięcznie z limitem 120 GB transferu danych.

Druga trójka to oferty Virgin Mobile:

oferta na kartę (bez żadnej umowy) za 35 zł miesięcznie z limitem 50 GB transferu danych,

abonament komórkowy (umowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia) za 30 zł miesięcznie z limitem 60 GB transferu danych (120 GB po pół roku, 150 GB po roku i 180 GB po dwóch latach stażu),

abonament komórkowy (umowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia) za 35 zł miesięcznie z limitem 80 GB transferu danych (160 GB po pół roku, 200 GB po roku i 240 GB po dwóch latach stażu).

Tanie oferty w zasięgu Plus

W zasięgu Plusa, podobnie jak w Orange mamy cztery oferty:

abonament komórkowy w Cross Mobile (umowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia) za 34,99 zł miesięcznie z limitem 100 GB transferu danych (200 GB po pół roku, 400 GB po roku stażu) - tu małe zastrzeżenie, po roku cena abonamentu rośnie o 5 zł,

oferta na kartę w Plus (bez żadnej umowy) za 35 zł miesięcznie z limitem 50 GB transferu danych,

oferta na kartę w Plush (bez żadnej umowy) za 35 zł miesięcznie z limitem 50 GB transferu danych,

abonament komórkowy w Plush (umowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia) za zaledwie 25 zł miesięcznie z limitem 40 GB transferu danych wprawdzie, ale po pół roku jest to już 80 GB, po roku 160 GB, a po dwóch latach stażu aż 200 GB.

Tanie oferty w zasięgu T-Mobile

Na koniec pozostaje zasięg T-Mobile i dwie oferty mieszczące się w naszych kryteriach:

