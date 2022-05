Czy Apple pracuje nad tańszą wersją swojego urządzenia multimedialnego podłączanego do telewizora? Jeśli tak się stanie, konkurencja będzie miała powody do obaw.

Znany analityk Ming-Chi Kuo w swoich najnowszych wpisach w mediach społecznościowych dzieli się swoimi przewidywaniami związanymi z Apple TV. Twierdzi on, że amerykańska firma jeszcze w tym roku wypuści na rynek nowy, tańszy model przystawki telewizyjnej. Taki ruch sprawi, że firma będzie mogła powalczyć o klienta z konkurencją sprzedającą swoje produkty w dużo niższych cenach. Nowy model Apple TV pozwoli "poprawić strukturę kosztów" i może być skuteczna w sytuacji związanej ze zbliżającą się wielkimi krokami recesją. Co to dokładnie oznacza? Kuo tego nie zdradza.

Nowe Apple TV. Premiera przystawki multimedialnej jeszcze w tym roku?

Nowe Apple TV może być jednym z kluczowych elementów zapowiadanej w ostatnim czasie nowej oferty łączącej sprzęty z usługami Apple. Pod koniec marca informowaliśmy was, że Amerykanie mają pracować m.in. nad wprowadzeniem nowych pakietów. Jednym z nich jest iPhone sprzedawany wraz z Apple One za stałą, miesięczną opłatę. Apple TV sprzedawany w zestawie z Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade i Fitness+ również może przyciągnąć uwagę. Pod warunkiem, że urządzenie z usługami w abonamencie będzie rozsądnie wycenione.

Muszę przyznać, że jeśli rzeczywiście Apple wypuści na rynek nowe "przystawki" w dużo atrakcyjniejszych cenach, to będę nimi bardziej zainteresowany, niż obecną ofertą. 899 zł za Apple TV 4K w wersji 32 GB to z perspektywy naszego kraju to dużo. Choć to wciąż najtańsze urządzenie pozwalające wejść w ekosystem Apple, dla wielu nie jest na tyle atrakcyjne, by je kupić. Tym bardziej, że obecnie dostępne w sprzedaży telewizory oferują szeroki dostęp do aplikacji, serwisów VOD.

Najwięksi gracze na rynku współpracują z Apple i udostępniają AirPlay 2, aplikacje Apple TV i Apple Music w swoich sprzętach. Znajdziecie je m.in. w telewizorach Samsung, TCL, Philips, LG, Panasonic, VIZIO. Część usług jest też dostępna w przystawkach multimedialnych Amazon Fire TV, Chromecast z Google TV, NVIDIA SHIELD, Roku oraz na konsolach Xbox i Playstation.