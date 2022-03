iPhone i Apple One w jednym abonamencie jeszcze w tym roku?

Apple myśli nad wprowadzeniem planu umożliwiającego wypożyczenie iPhone'a wraz z pełnym pakietem usług oferowanych przez amerykańską firmę. Wszystko to w atrakcyjnej ofercie cenowej zachęcającej niezdecydowanych do posiadania telefonu z logo nadgryzionego jabłka.

Mark Gurman z Bloomberga zdradza nowe plany Apple na pozyskanie klientów, którzy nie chcą płacić "z góry" za iPhone'a. A ten, jak wiadomo, do najtańszych nie należy i nawet w przypadku cen amerykańskich, ok. 1000 dolarów to spory wydatek. Apple już teraz ma w swojej ofercie programy, które te opłaty rozkładają w czasie: iPhone Upgrade Program oraz Buy Now, Pay Later, które wykorzystuje kartę Apple Card oraz comiesięczne raty za sprzęt. Jednak żaden z tych planów nie oferuje dodatkowych benefitów w postaci usług Apple, choć trzeba zaznaczyć, że iPhone Upgrade Program dostępny jest w pakiecie z rozszerzoną gwarancją AppleCare+. To wkrótce ma się zmienić.

iPhone 13 Pro Max

Apple ma pracować nad jeszcze jednym planem z miesięczną opłatą, który oprócz wybranego sprzętu, oferować będzie dodatkowe usługi w ramach abonamentu Apple One. Chodzi oczywiście o dodatkowe miejsce w chmurze, dostęp do Apple Music, Apple TV+ oraz Apple Arcade. A wszystko to za jedną, miesięczną opłatę. Co prawda Gurman nie ma informacji na temat konkretnych cen, ale jego źródła podają, że mają one być zależne od wybranego modelu i różnić się oferowanymi dodatkowymi usługami. Ten ruch pozwolić ma na zróżnicowanie oferty i dostosowanie jej do potrzeb potencjalnych klientów decydujących się na zakup iPhone'a w tego typu abonamencie. Warto jednak dodać, że tego typu rozwiązanie nie obejmuje planu komórkowego, który należy dokupić i opłacać osobno.

iPhone 13 Pro

Problem polega jednak na tym, że tak "kupiony" iPhone nie stanie się naszą własnością po zapłaceniu wszystkich "rat". Telefon będzie trzeba zwrócić lub skorzystać z oferty pozwalającej na przedłużenie planu - prawdopodobnie wraz z nowym modelem. Zasada będzie podobna, jak w przypadku iPhone Upgrade Program, który pozwala na wymianę iPhone'a na nowy.

iPhone w pakiecie z usługami Apple za stałą, miesięczną opłatę

Gurman nie wyklucza jednak, że ostatecznie Apple nie zdecyduje się na wdrożenie nowego "planu abonamentowego". Z perspektywy czasu może to okazać się zgubne dla dotychczasowych programów, w tym wspomnianego już "iPhone Upgrade Program". Jeśli jednak zostanie on wprowadzony, nastąpi to pod koniec tego roku lub z początkiem przyszłego. Dobrym krokiem byłoby uruchomienie go w okolicach premiery iPhone'a 14. Na fali popularności nowego modelu można spróbować sprzedawać go w pakiecie z dodatkowymi usługami.

Oczywiście nie ma co liczyć, by nowe plany wprowadzone zostały w Polsce. iPhone Upgrade Program nadal ograniczony jest wyłącznie do trzech krajów: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Chin. Nie ma żadnych informacji, by w najbliższym czasie został rozszerzony na kolejne państwa.

Z podobnego rozwiązania korzysta już Google oferując swoim klientom w Stanach Zjednoczonych plan Pixel Pass. Oprócz nowego telefonu Google Pixel, w planie znajdziecie dodatkowe miejsce w chmurze (Google One), dodatkową gwarancję. Dodatkowo w pakiet wchodzi YouTube Premium, YouTube Music Premium oraz Google Play Pass. Ceny takiego abonamentu zaczynają się od 45 dolarów miesięcznie (w zestawie z Pixel 6). Za Pixel 6 Pro w planie Pixel Pass trzeba zapłacić 55 dolarów miesięcznie. Czas trwania abonamentu to 2 lata, po których można wymienić telefon na nowy model.