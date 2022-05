Wyborne menu Apple TV+ na maj. W daniu głównym dinozaury i mityczne potwory

Nowy miesiąc to nowe premiery w streamingu od Apple. Katalog TV+ zdążył przyzwyczaić nas już do zupełnie odmiennej taktyki, niż chociażby ta, którą stosuje Netflix. Liczba debiutujących pozycji nie jest tak obszerna jak na czerwonej platformie, jednak bije je na głowę pod względem jakości i oryginalnych pomysłów. Co Apple przygotowało na maj? Oto pełna lista nadchodzących produkcji.

Teheran, sezon 2 – 5 maja

Teheran to szpiegowski serial, którego akcja osadzona jest w tytułowej stolicy Iranu. Sezon drugi jest kontynuacją przygód agentki Mossadu, zmagającej się z konsekwencjami niepowodzenia tajnej misji.

Wielki przekręt (The Big Conn) – 6 maja

Gdy znany prawnik ze wschodniego Kentucky zaczyna wieść życie nazbyt wystawne, jak na okoliczne realia przystało, zwraca na siebie uwagę dociekliwych kobiet. Okazuje się, że mężczyzna zamieszany jest w przekręt na pół miliarda dolarów, a odkrycie to jest zaledwie początkiem skandalu. Wielki przekręt to fabularyzowany dokument opowiadający prawdziwą historię jednej z najgłośniejszych defraudacji w historii USA.

Kocham Cię mamo (i tato) – 6 maja

Do jednej ze sztandarowych pozycji dla najmłodszych w TV+ należy animacja komiksu Fistaszki z popularnym pieskiem Snoopy w roli głównej. Kocham Cię mamo (i tato) to film wypuszczany specjalnie z okazji dnia matki, jednak dedykowany obu rodzicom. Z majowego święta cieszą się wszystkie Fistaszki oprócz Peppermint Patty, która jako jedyna z bohaterów zmaga się aspektami dorastania bez mamy. Przyjaciele pomogą jej zrozumieć, że posiadanie jednego rodzica wcale nie umniejsza rodzinnym wartościom.

Wąż z Essex (The Essex Serpent) – 13 maja

W zapowiedziach premier TV+ na kwiecień wspominałem, że Apple bardzo mocno inspiruje się literaturą. The Essex Serpent to kolejna adaptacja powieści. Tym razem książki Sary Perry, której akcja rozgrywa się w wiktoriańskiej Anglii. Serial opowie historię wdowy, uwolnionej z toksycznego małżeństwa, która rozpoczyna nowe życie w niewielkiej wiosce Essex. Kobieta próbuje nawiązać wieź z nowo poznanym pastorem, jednak relacja zostaje zakłócona przez tragiczne wydarzenia związane z mitycznym potworem. Okoliczni mieszkańcy oskarżają bohaterkę o przyzwanie bestii. W rolę wdowy Cory wcieli się Claire Danes, a pastora Willema zagra Tom Hiddlestone znany między innymi z roli Lokiego.

Sekret sprzed lat (Now and then) – 20 maja

Ciekawie zapowiadający się serial kryminalny, opowiadający mroczną historię grupy przyjaciół z Miami. Duchy nierozwiązanej sprawy śmierci jednego z nich sprzed lat powracają. Śledztwo poprowadzi detektyw, która już raz poniosła porażkę przy próbie rozwiązania tajemniczej zagadki. Bohaterowie z jej pomocą będą musieli ponownie odkopać brudy przeszłości.

Prehistoryczna planeta – 23 maja

Gdy po raz pierwszy zobaczyłem zwiastun nowej produkcji twórców Planety Ziemi – wysoko ocenianego dokumentu przyrodniczego od BBC – od razu byłem przekonany, że Prehistoryczna planeta będzie sukcesem. Ten pięcioodcinkowy serial dokumentalny zabierze nas w zamierzchłe czasy dinozaurów, a za narrację odpowiadać będzie niezastąpiony David Attenborough (znany chociażby z netfliksowej Naszej Planety). Jeśli Apple uda się utrzymać poziom z Małego świata, to podróż w przeszłość o 66 milionów lat do ery prehistorycznych bestii może stać się jednym z klejnotów w koronie jabłkowego streamingu.

