Kochane Apple zatrudnia bestie do zwalczania związków zawodowych

W czasie, gdy pracownicy Apple w całym kraju przygotowują się do zrzeszania się w związki zawodowe, Apple zatrudniono antyzwiązkowych prawników.

Apple zatrudnia ponad 60 tys. osób w swoich sklepach detalicznych, w tym osoby sprzedające produkty i usługi oraz zajmujące się rozwiązywaniem problemów. Sprzedaż detaliczna stanowiła ponad 36% z 365 mld USD przychodów firmy w 2021 roku.

Pracownicy sklepów Apple w całych Stanach Zjednoczonych dążą do utworzenia związku zawodowego, powołując się na stagnację płac w sytuacji, gdy gigant technologiczny z Cupertino odnotowuje rekordowe zyski. Na początku tego miesiąca pracownicy sklepu Apple znajdującego się na Grand Central Terminal zażądali, aby płacono im co najmniej trzydzieści dolarów za godzinę.

Źródło: Depositphotos

Aby do tego nie dopuścić Apple zatrudnia doświadczonych pracowników Littler Mendelson oraz innych firm zajmujących się sporami sądowymi dotyczącymi pracy i zatrudnienia. Bestie jeśli chodzi o walki z związkami zawodowymi:

Littler ta sama firma, która obecnie walczy z pracowników Starbucksa w zakresie zrzeszania się w związki zawodowe pomogła również Mcdonald's uniknąć odpowiedzialności w 2014 r. w sprawie, w której zarzucano im stosowanie środków odwetowych wobec pracowników uczestniczących w kampanii "Walka o 15 dolarów" / appleinsider

Przypomnijmy Ruch Fight for 15 został zapoczątkowany w 2012 r. przez grupę pracowników nowojorskich Mcdonald's, którzy strajkowali, domagając się 15 dolarów za godzinę i praw związkowych.

Z publikacji Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wynika, że pracownicy w Stanach Zjednoczonych średnio zarabiali rocznie 60,6 tysiąca dolarów brutto (rok 2018). Minimalna płaca czyli stawka federalna w USA wynosi 7,25 dolara za godzinę i nie zmieniała się od 2009 roku (kwota nieznacznie się różni w zależności od stanu).

Fight for 15 się nie udało bo choć były plany podniesienia płacy minimalnej to za rządów Trumpa nie zdecydowano się na taką zmianę (powstał jedynie projekt). Może pracownikom Apple uda się wywalczyć swoje? Szanse jednak na to są nieduże patrząc jakie firmy prawnicze zatrudniła przeciwko pracownikom korporacja.

Ile dziś zarabia pracownik sklepu Apple? W zależności od pozycji jest to pomiędzy 14-25 dolarów za godzinę, ale są oczywiście wyjątki. Za Glassdoor :

Spełnienie oczekiwań pracowników odnośnie podwyżki do 30 dolarów za godzinę to dla Apple w rocznym rozliczeniu są grosze. Nie zauważą tego w swoich tabelkach z budżetami. W walce tej nie chodzi więc o pieniądze a o związki zawodowe i późniejsze konsekwencje, które mogą kosztować firmę dużo więcej niż ta podwyżka.

Żródło : Appleinsider, The Verge, Cnet.