Nowe komputery Mac na Halloween? Apple oficjalnie zapowiada konferencję "Scary Fast"!

To nie koniec konferencji Apple w tym roku!

Rok 2023 jest dla Apple bardzo pracowity. Tegoroczna odsłona WWDC przyniosła nam zarówno zapowiedzi sprzętowe, jak i software'owe. Nowe komputery MacBook Air z 15-calowym ekranem, Mac Studio z układami M2 oraz Mac Pro to dopiero początek. Apple zdradziło pierwsze szczegóły związane z zupełnie nową kategorią produktów — goglami rozszerzonej rzeczywistości. Co prawda Apple Pro Vision do sprzedaży trafią dopiero w przyszłym roku, ale już teraz pierwsi deweloperzy mają szansę przyjrzeć się im z bliska i projektować swoje aplikacje i gry w taki sposób, by użytkownik miał możliwość korzystania z nich w zupełnie nowej rzeczywistości.

Niedawno, podczas konferencji Wonderlust, Apple pokazało również całą linię nowych iPhone’ów i smartwatchy — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 oraz AirPods Pro 2. generacji ze złączem USB-C. To jednak nie koniec… już 30 października miejsce będzie miała konferencja Scary Fast.

Nowe komputery Apple w Halloween

Na nasz czas będzie to jednak w nocy między 30 a 31 października — u nas konferencja rozpocznie się o 1 w nocy. Konferencja będzie dostępna za darmo w sieci i każdy będzie mógł obejrzeć ją na żywo za pośrednictwem witryny Apple, oficjalnego kanału na YouTube czy aplikacji Apple TV.

Oczekuje się, że październikowy event Apple skupi się na wprowadzeniu nowych komputerów Mac. Firma z Cupertino rzekomo pracuje nad nowym iMacem, a ponoć mają pojawić się również nowe MacBooki Pro. Nazwa „Scary Fast” może również sugerować, że firma z nadgryzionym jabłkiem w logo może zaprezentować również nową serię chipów — M3. Cóż, wszystkie zagadki zostaną rozwiązane już za niecały tydzień!

Źródło: Apple