Apple niechętnie ulega Holendrom. Nowe zmiany w App Store

W maju informowaliśmy Was, że ACM - holenderski urząd ds. konkurencji i konsumentów - nie jest zadowolony z zaproponowanych przez Apple zmian w App Store dotyczących aplikacji randkowych. Zmiany te, choć ułatwiają działalność działającym na holenderskim rynku firmom, nie spełniają wszystkich warunków, których oczekiwał urząd. W odpowiedzi na zarzuty i widmo kolejnych kar finansowych, Apple zdecydowało się na wprowadzenie dalszych zmian. Te, zdaniem firmy, mają zakończyć spór trwający od zeszłego roku. Co zaproponowano?

twórcy aplikacji randkowych w Holandii mogą korzystać z "StoreKit External Purchase Entitlement", "StoreKit External Purchase Link Entitlement" lub z obu uprawnień jednocześnie

zgodnie z żądaniami ACM wprowadzono poprawki do wymagań związanych z informacjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia, które pojawiać się będą w momencie przekierowania do zewnętrznych systemów płatności

dostosowano kryteria związane z dostawcami usług płatniczych dla programistów, którzy chcą korzystać z jednego z tych uprawnień

3-procentowy rabat od prowizji dotyczyć będzie także zakupów w aplikacji, które kwalifikują się do niższych opłat (np. korzystających z programu App Store Small Business Program lub usługi subskrypcyjnych, które po roku płatnej usługi mają niższe prowizje). Przy standardowych opłatach i doliczeniu rabatu wychodzi odpowiednio 27 i 12 procent.

Źródło: Depositphotos

Treść nowego komunikatu dla użytkowników aplikacji randkowych, którzy będą chcieli skorzystać z zewnętrznych płatności prezentuje się następująco:

Wszystkie zakupy dokonywane w tej aplikacji będą przetwarzane przez usługodawcę wybranego przez twórcę aplikacji "developerName". Deweloper będzie odpowiedzialny za metody płatności i związane z nimi funkcje, takie jak subskrypcje i zwroty. Funkcje App Store, takie jak zapisana metoda płatności App Store, zarządzanie subskrypcjami i żądania zwrotu pieniędzy, nie będą dostępne

Apple ulega holenderskiemu urzędowi i wprowadza dalsze zmiany w App Store

Czy zmiany zaproponowane przez Apple zostaną zaakceptowane przez holenderski urząd ds. konkurencji i konsumentów? Przekonamy się zapewne niedługo. ACM na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy dość szybko reagował na propozycje amerykańskiego giganta technologicznego. Nie da się jednak ukryć, że firma potrafi, przy odpowiednim nacisku, iść na daleko idące ustępstwa. Choć robi to niechętnie i w swoich komunikatach powtarza, że wpłynie to na bezpieczeństwo użytkowników, presja ze strony władz jest tak duża, że jednak muszą jej ulec.

Naszym zdaniem niektóre z tych zmian nie leżą w najlepszym interesie prywatności i bezpieczeństwa danych naszych użytkowników. Ponieważ Apple jest zaangażowane w konstruktywną współpracę z organami regulacyjnymi, wprowadzamy dodatkowe zmiany na prośbę ACM. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, nie zgadzamy się z pierwotnym postanowieniem urzędu i odwołujemy się od niego

- można przeczytać w oficjalnym komunikacje Apple, w którym firma zaprezentowała zmiany w działaniu App Store w Holandii.

Czy odwołania zdadzą egzamin? Podejrzewam, że nie. Holenderski urząd ds. konkurencji i konsumentów dopnie swego i Apple całkowicie będzie musiało zrezygnować z dalszej walki. A to otwiera pole do manewrów w innych krajach. Być może na podobne kroki zdecyduje się cała Unia Europejska. Już teraz europejscy politycy przyglądają się sprawie ograniczania dostępu do NFC zewnętrznym firmom. Chodzi o płatności zbliżeniowe, które są zarezerwowane dla Apple Pay. KE jest przekonana, że stoi to w sprzeczności z europejskim prawem i ogranicza konkurencyjność.