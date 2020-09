Apple nie dopracowało iOS 14 i już szykuje nowości w nadchodzącej becie

Nie wiadomo, czy Apple zrobiło to umyślnie, czy jest to błąd (co jednak wskazywane jest jako bardziej prawdopodobna przyczyna), ale ustawienie domyślnej przeglądarki i aplikacji e-mail jest w kilku sytuacjach restartowane i przywracane do fabrycznego stanu (Safari oraz E-mail). Dochodzi do tego po ponownym uruchomieniu urządzenia, a także po instalacji innej aplikacji, która jest oznaczona jako jedna z dostępnych alternatyw dla Safari czy E-maila. Każdorazowe sprawdzanie, czy przypadkiem iOS nie zmienił ustawień to żadna przyjemność i udogodnienie, więc mam nadzieję, że (niezależnie od powodu takiego stanu rzeczy) Apple szybko naprawi ten problem.

Co nowego w wersji beta iOS 14.2?

A wersja beta nowego iOS-a jest już w drodze. Lista nowości w iOS 14.2 beta przynosi integrację usługi Shazam z Centrum sterowania, a także odświeżone kontrolki do sterowania multimediami. Tam pojawiły się również sugestie dotyczące innych treści, które mogą nas zainteresować. Wywołanie funkcji rozpoznawania utworów muzycznych przy użyciu Shazama nie było wcześniej tak wygodne i najszybciej udawało mi się to zrobić z wykorzystaniem komendy głosowej wydawanej Siri, by rozpoczęła nasłuchiwanie.