Moje życie nie wygląda już tak samo. Zmieniłem domyślną przeglądarkę w iOS

* nie traktujcie zbyt poważnie tego tytułu, bo sam nie wierzę, że Apple dopiero teraz wprowadziło tę zmianę w iOS

Zmiana domyślnej aplikacji w iOS 14 i iPadOS

O wprowadzeniu możliwości zmiany domyślnych aplikacji w iOS 1oraz iPadOS mówiło się od dłuższego czasu, ale Apple wcale się z tym nie spieszyło. Pierwsze kroki ku odmianie iPadOS, w celu uczynienia go platformą bardziej uniwersalną i rozbudowaną, sugerowały, że nastąpi to lada moment, ale czekaliśmy jeszcze kilka ładnych lat. Dopiero iOS 14 pojawia się taka opcja, ale nie może być zbyt kolorowo – Apple musiało zrobić to po swojemu.

iOS 14 z lubianą opcją prosto z… iPoda!

Z bety iOS 14 korzystam od kilku tygodni i choć zmiany w oprogramowaniu były dostępne od początku, to do działania nowej funkcji zmiany domyślnych aplikacji potrzebne są też działania ze strony deweloperów aplikacji firm trzecich. By aplikacja mogła być brana pod uwagę przez system jako alternatywa, na przykład dla systemowej przeglądarki, musi zostać odpowiednio przygotowana i spełniać dość restrykcyjne wymogi, zanim aktualizacja pojawi się w App Store. Podobnie jak w latach poprzednich, na reakcję deweloperów innych firm należało trochę poczeka. Ale w odróżnieniu od dotychczasowych praktyk, Google postanowiło udostępnić nową wersję Chrome’a, wspierającego funkcję w nadchodzącym iOS, jeszcze przed publiczną premierą finalnej wersji systemu.

iOS 14 – oficjalna lista nowości. Trochę fajne, trochę śmieszne

Domyślne aplikacje iOS vs Android

Dzięki temu pojawiła się szansa na skorzystanie z niej i jej przetestowanie zanim iOS 14 oficjalnie zadebiutuje na iPhone’ach wszystkich użytkowników. Nie da się ukryć, że jest to dość ważna zmiana i z pewnością może początkowo wprowadzić odrobinę zamieszania. Nie wygląda bowiem na to, by Apple – podobnie jak Google – pozwalało innym aplikacjom na szybkie przejmowanie ról aplikacji systemowych. Po aktualizacji iOS-a oraz Google Chrome, a następnie po uruchomieniu aplikacji nie zauważyłem żadnego komunikatu czy okienka wyboru, w którym mógłbym zastąpić Safari Chrome’em.