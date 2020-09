Pomimo tego, że koronawirus wydaje się nigdzie nie wybierać, to w wielu miejscach po lockdownie nie ma już śladu. Ludzie wyjeżdżają na urlopy, ciesząc się ostatnimi w tym roku promieniami słońca. Ludzi widać wszędzie – w górach, nad morzem czy na mazurach. Jak wiemy, nieodłączną częścią wyjazdu w większej grupie jest muzyka. Już dawno odeszliśmy od przenoszenia jej na płytach CD czy jakimkolwiek fizycznym nośniku – dziś zarówno w podróży jak i w trakcie wypoczynku wrażenia audio zapewnia nam streaming. Jeżeli jedziemy gdzieś w więcej osób, problemem staje się oczywiście jedno – dobór muzyki. Oczywiście, można podawać sobie telefon z rąk do rąk, ale dużo wygodniejsze jest ułożenie sobie przed wyjazdem wspólnej playlisty. Spotify od jakiegoś czasu umożliwia wspólne tworzenie takich playlist, ale wraz z nowymi funkcjami będzie to jeszcze wygodniejsze

Wspólne playlisty na Spotify – jak to działa?

Nowe funkcje w Spotify pozwolą na jeszcze wygodniejsze tworzenie wspólnych playlist niż obecnie. Przede wszystkim, od teraz będziemy mogli łatwo zaprosić znajomego by współtworzył z nami playlistę – wystarczy kliknąć w przycisk „dodaj użytkownika”. Przez cały czas będziemy mieli także podgląd na to, kto uczestniczy w edycji playlisty poprzez podgląd użytkowników. Jedną z chyba najbardziej przydatnych funkcji jest ta, dzięki której będziemy wiedzieli, kto dodał dany numer do listy. Przez cały czas bowiem przy piosenkach umieszczonych na playliście będą się wyświetlały małe awatary użytkowników, którzy je tam umieślici. Pozwoli to m.in zadbać o to, by każdy miał mniej więcej równą liczbę utworów w playliście i że będą one równo rozłożone.