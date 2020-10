Nowinę o dodatkowej funkcji przekazała pracowniczka Spotify Lina Wang na Twitterze. Nowa funkcja wyszukiwania trafia na iOS-a i Androida – jest dostępna już teraz, więc jeśli u Was nie działa, to upewnijcie się, że posiadacie najnowsza wersję aplikacji pobraną z App Store lub Google Play.

Wyszukiwanie piosenki tekstem na Spotify już działa na iOS i Androidzie

Ja zdążyłem już ją sprawdzić i muszę powiedzieć, że dokładnie czegoś takiego oczekiwałem od Spotify już jakiś czas temu. Zdarzało się, że sięgałem po inne usługi lub aplikacje, by odnaleźć szukaną przeze mnie piosenkę i wracałem do Spotify, by znaleźć ją po tytule i dodać do biblioteki. Teraz można to zrobić w ramach jednej aplikacji, ale bądźcie uważni, ponieważ wymagana jest precyzja we wpisywaniu słów – każda drobna literówka lub niedokładność względem tekstu w bazie zwróci brak rezultatów.