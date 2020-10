Apple One już dostępne! Oto najtańsza opcja na usługi Apple Music, Arcade i TV+, a pierwszy miesiąc gratis!

Podczas wrześniowej aplikacji Apple zapowiedziało Apple One, czyli nowy pakiet subskrypcji z zestawem ich abonamentów: Apple Music, Apple TV+ oraz Apple Arcade. W bonusie użytkownicy otrzymują także 50 GB (w planie rodzinnym: 200 GB) miejsca w chmurze iCloud. Podczas imprezy nie dowiedzieliśmy się nic na temat tego kiedy usługa wystartuje — padły jedynie zapowiedzi, że Apple One dostępne będzie jesienią. Kilkanaście godzin temu pojawiły się plotki że startu usługi możemy spodziewać się już dziś — i faktycznie, jest ona. Subskrypcja Apple One już dostępna!

Apple One: abonamenty Apple w doskonałej cenie. Jak aktywować pakiet Apple One?

Mimo że oficjalna polska strona Apple wciąż twierdzi że Apple One wystartuje już jesienią, z poziomu smartfona lub tabletu możemy już aktywować abonament Apple One. Jak aktywować Apple One? To proste! Aby to zrobić należy wejść do sklepu App Store, wybrać zakładkę konto (skrót z awatarem w prawym górnym rogu), a następnie przejść do sekcji Subskrypcje. Tam już czeka na nas skrót „Korzystaj z Apple One”. Wówczas otworzy się menu, z którego możemy wybrać plan Apple One: dla jednej osoby (24,99 zł) lub pakiet rodzinny (39,99 zł). Warto mieć na uwadze, że pierwszy miesiąc Apple One dostępny jest za darmo — więc wyklikanie okresu próbnego nic Was nie kosztuje.