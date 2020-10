Apple miażdży konkurencję. To ich konferencje oglądamy najchętniej

Zaraz ktoś napisze, że z tych 50 milionów połowa przyszła pośmiać się z Apple, które nie potrafi stworzyć smartfona z odświeżaniem ekranu powyżej 60 Hz i pewnie sporo w tym racji. Z drugiej strony konferencje Xiaomi oglądają fani marki, a tych firma ma naprawdę oddanych – co też wielokrotnie podnosi na swoich pokazach. Sam kiedy widziałem wyselekcjonowaną grupę „Mi Fans”, którzy zostali zaproszeni przez Xiaomi na indyjską premierę, dostali nawet własny sektor podczas pokazu – i co ciekawe, weszli na salę przed dziennikarzami. Ale wyniki oglądalności ich konferencji pokazują, że „masy” nie są zainteresowane pokazami, kupują po prostu bardzo dobrze wycenione smartfony, co nie przekłada się na zainteresowanie nowościami prezentowanymi przez chińską firmę.

To zestawienie nie jest żadnym odkryciem i doskonale o tym wiecie – pokaz nowych iPhonów to co roku najważniejsze medialne wydarzenie w branży, to ono gromadzi przed ekranami miliony ludzi na całym świecie podczas gdy takie Galaxy Unpacked już takich emocji nie wywołuje. A rozmachem wcale pokazowi Apple nie ustępuje i robi wrażenie zarówno online, jak i na żywo. Ale to jednak wciąż cały świat czeka przede wszystkim na konferencję Apple, to cały świat o niej dyskutuje i to cały świat czeka na kolejny pokaz.

Czy kiedyś te proporcje się zmienią? Nie sądzę. Niezależnie od tego co Apple pokazuje na swoich konferencjach zapowiadających nowe iPhony, to co roku stały element jesiennej ramówki i największa, a co za tym idzie najważniejsza konferencja technologiczna na świecie. Firma długo pracowała na taką pozycją i taką popularność – nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby nagle wylądowała na końcu stawki. Jak widać sprzętowe pozostawanie w tyle za androidową konkurencją w ogóle im nie zaszkodziło.