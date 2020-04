Huawei P40 Pro: Recenzja po dwóch tygodniach

Huawei P40 Pro to najmocniejszy, a zarazem najdroższy przedstawiciel serii P40. Czy będzie najpopularniejszy? Nie ma na to szans i podobnie jak w poprzednich modelach ludzie będą najchętniej kupować model P40 Lite – sprzętowo bardzo udany, ale niestety pozbawiony usług Google. O ile jednak w telefonie kosztującym około 1000 złotych (choć jak zapewne widzieliście teraz zależy to już od konkretnego sklepu) – świetne możliwości sprzętowe za niewielkie pieniądze pozwalają wiele wybaczyć i zachęcają do samodzielnego kombinowania. Bo da się samemu doinstalować usługi Google, choć to wciąż zmienia się jak w kalejdoskopie i pewnie będzie zmieniać cały czas. Ale jednak za 4299 złotych chciałoby się mieć w smartfonie wszystko – zarówno świetne podzespoły, jak i oprogramowanie bez kompromisów. A tak niestety w przypadku P40 Pro nie jest. Ale najlepiej sami zobaczcie co o tym urządzeniu sądzi Michał.

