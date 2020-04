Xiaomi Mi 10 Pro – recenzja. Panie, a co tak DROGO?!

Zmiana polityki cenowej Xiaomi, którą firma jasno zakomunikowała przy okazji premiery najnowszych flagowców z serii Mi obija się po świecie szerokim echem. No bo jak to - Xiaomi nie jest już tanie? Testowałem ostatnio najmocniejszy model Mi 10, czyli Mi 10 Pro - czy faktycznie jest tak dobry, by zapłacić za niego takie pieniądze?